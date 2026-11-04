James Talarico, un seminarista de 37 años, conquista el conservador Texas

James Talarico, el que será el próximo senador demócrata por Texas, comparó su campaña con la historia bíblica de David y Goliat y aseguró que los tejanos "recuperaron" el estado tras una victoria histórica que terminó con tres décadas de dominio republicano.

"David no era tan grande ni tan fuerte como Goliat. No tenía tantas armas, pero tenía esperanza. Tenía fe y tenía una honda. Ustedes fueron mi honda. Gracias, gracias. El pueblo de Texas fue mi honda. Y esta noche, sí, esta noche, hemos derrotado a Goliat", dijo Talarico en un acto en Austin, Texas.

Muy religioso

Nacido y criado en Round Rock, a las afueras de Austin, Talarico, de 37 años, trabajó en educación antes de lanzarse a la política. En 2011 fue profesor de secundaria en una escuela pública de San Antonio, a través de Teach For America, un programa para universitarios recién graduados, y luego trabajó en una ONG dedicada a la enseñanza de matemáticas para alumnos de primaria y secundaria.

Es abiertamente religioso y cita a Jesús y a su abuelo materno, un pastor bautista, como su inspiración para dedicarse al servicio público. Estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin, hizo un máster en política educativa en Harvard y actualmente termina sus estudios en el Seminario Teológico Presbiteriano de Austin.

Mensaje para Elon Musk

"Nosotros éramos los desfavorecidos en esta carrera. Hicimos frente a casi 40 años de dudas y desilusión. Nos enfrentamos a más de 300 millones de dólares", señaló el político, en alusión al dinero que el multimillonario Elon Musk destinó a grupos que apoyaron a su contrincante, el fiscal general Ken Paxton.

"Jugaron sucio porque estaban desesperados, pero nunca perdimos la esperanza, nunca perdimos la fe. Contra el gran dinero y con todo en contra, recuperamos nuestro poder", añadió.

La carrera por el Senado en Texas es la más cara de la que se tiene constancia en EEUU al margen de unas elecciones presidenciales, con más de 573,2 millones de dólares gastados en anuncios, según la firma AdImpact.

El fin del control republicano sobre Texas

La victoria de Talarico, junto con la de Gina Hinojosa, la candidata demócrata a la gobernación, representó el fin del control republicano sobre Texas, un simbólico bastión conservador que no elegía a un demócrata para un cargo estatal desde 1994.

Talarico anunció su candidatura al Senado en septiembre de 2025 y, en las primarias demócratas del 3 de marzo, derrotó con el 53 % de los votos a la congresista federal Jasmine Crockett, que contaba con el apoyo de la exvicepresidenta Kamala Harris.

Su campaña se centra en un mensaje contra la corrupción y la polarización política.

En una entrevista con Fox News en septiembre, afirmó que se opone a que las atletas trans compitan en el deporte femenino "si pone en riesgo la seguridad o la equidad". A su vez, ha dicho estar en contra de las cirugías de afirmación de género en menores.