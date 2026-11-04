La histórica senadora republicana Susan Collins pierde su escaño en Maine después de 30 años

La senadora republicana Susan Collins ha perdido el escaño que ostentaba desde hacía más de 30 años en el estado de Maine frente a su rival demócrata Troy Jackson en el, hasta ahora, último episodio de la debacle electoral que está padeciendo el partido en las elecciones legislativas de este martes.

La propia Collins ha concedido su derrota y asegurado que "servir al pueblo de Maine ha sido un honor".

"Estoy orgullosa de todo lo que he sido capaz de conseguir para este estado y por nuestro país en los últimos 30 años. He llamado a Troy Jackson para felicitarlo y para asegurar que trabajaré con él y con su personal para facilitar una transición sencilla", ha concluido.

Collins se ha adelantado incluso a las proyecciones de los medios y dado finalmente un paso al lado para dejar un vacío dentro de la corriente relativamente moderada del Partido Republicano, crítica del presidente Trump (si bien en muchas ocasiones, y tras muchas reticencias, ha acabado alineándose con el mandatario).

La legisladora de mayor antigüedad

Nacida en Caribou, Maine, en 1952, es la legisladora de mayor antigüedad de Maine en el Congreso y la mujer republicana con más tiempo en servicio en el Senado. Ha desempeñado un papel destacado en comisiones clave, incluyendo la presidencia del Comité de Apropiaciones del Senado.

A lo largo de su carrera, ha votado en ocasiones en contra de la línea oficial republicana en temas sociales específicos, como la defensa de los derechos reproductivos y el matrimonio igualitario, además de mantener una postura habitualmente independiente frente a otros sectores de su propia formación política.

Los demócratas rebasan expectativas

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes. Donald Trump encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

Trump ha intentado enmarcar la derrota en la ausencia de su nombre en las papeletas, por mucho que se haya pasado las últimas semanas recorriendo el país entero, mitin tras mitin, intentando asociar su identidad a sus candidatos.

El presidente estadounidense lleva días asegurando que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y recurrirá sin pudor al veto ejecutivo para obstaculizar la ola de investigaciones que propulsará el nuevo Congreso, pero la noche ha sido una sucesión de victorias demócratas en estados donde el mandatario había ganado con comodidad las presidenciales de 2024.