Los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes, de acuerdo con las proyecciones

Según proyecciones de cadenas de TV como CNN y NBC News, los demócratas han logrado arrebatar al Partido Republicano el control de la Cámara de Representantes en las midterms, las elecciones legislativas de mitad de mandato que muchos han tomado como un plebiscito sobre la gestión del presidente de EEUU, Donald Trump.

A partir de los votos escrutados, NBC proyecta que los demócratas obtendrán 244 escaños en la Cámara Baja, una holgada mayoría por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo. CNN, que no ofrece una estimación del reparto de escaños, también proyectó una clara victoria de la oposición en esa cámara.

Este giro, que coincide con los pronósticos de las encuestas, ocurre en una noche en la que el Partido Demócrata logra importantes resultados no sólo en las midterms, sino también en otros comicios como los de la gobernación de Georgia, donde su candidata Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson, una victoria que da a la oposición de Trump el poder de un estado clave cuyo último líder demócrata data de 1998.

Una de las primeras noticias que esperaban los demócratas era la victoria del senador Jon Ossoff, considerada clave para el control de la Cámara Alta al retener su escaño en Georgia frente al candidato republicano Mike Collins. También conservaron los escaños del Senado en varios estados de la costa este como Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.

Un cambio que inclina la balanza en el Senado es la victoria demócrata en Carolina del Norte, antes dominado por los republicanos: el candidato Roy Cooper, exgobernador del estado, se impuso a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.

Texas, muestra de la caída

Uno de los estados que más podía demostrar la delicada situación del Partido Republicano era Texas y este martes se confirmó con la victoria de James Talarico que se convierte así en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS, logrando un escaño clave para que su partido se haga con la mayoría en la Cámara Alta.

Además, la demócrata Gina Hinojosa logró impedir un cuarto mandato del republicano Greg Abbott y se convierte en la primera gobernadora latina del estado, donde su partido no ganaba una elección estatal desde 1994.

Pocas alegrías para los republicanos

La buena noticia para el Partido Republicano es la victoria de Ashley Moody que gana el puesto en el Senado que dejó Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado de Trump. Moody, exfiscal general de Florida, venció a Angie Nixon, una de las candidatas de mayor perfil en EEUU de los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés), una agrupación progresista a la que pertenecen políticos como Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.