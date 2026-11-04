Masacre electoral para Trump: los demócratas recuperan el Senado ganando en Texas, Ohio y hasta Kansas

Kansas tendrá su primer senador demócrata en 94 años. Es un resultado que resume una noche electoral en la que aún quedan muchos resultados por llegar, pero que deja claro hasta qué punto el partido de Trump ha sido humillado en estas elecciones de mitad de mandato. Un resultado que por una vez da la razón a los encuestadores, que anunciaron este tsunami azul, como se lo está comenzando a llamar en Estados Unidos, y que muchos tomamos con precaución a la vista de los errores de predicción en los últimos años.

En Estados Unidos, con la lentitud de muchos recuentos y las reglas electorales que cambian de estado en estado, son las principales televisiones, agencias y periódicos quienes proyectan los resultados finales. Y si al poco de cerrarse las votaciones ya anunciaron que la Cámara de Representantes cambiaba de bando, algo que nadie dudaba. Pero fue cuando comenzaron a anunciar sendas victorias demócratas al Senado en las dos Carolinas ya quedó claro que iba a ser una gran noche para la izquierda norteamericana. Especialmente significativa ha sido la derrota de la hermana de Lindsay Graham en Carolina del Sur, porque se esperaba a izquierda y derecha que al menos ese puesto en el Senado se quedara en manos republicanas. Una apuesta personal de Trump que, como casi todas en estas elecciones, ha salido mal.

A las seis de la mañana, los demócratas han ganado no sólo el puesto en el Senado sino también el gobierno estatal tanto en Texas como en Ohio. Texas no elegía un senador demócrata desde los años 80 ni un gobernador desde 1990. Ohio tuvo su último gobernador demócrata hace veinte años. Sólo la Florida de Ron DeSantis, que acaba su mandato como gobernador, ha logrado resistir. Si ya fue el único candidato capaz de plantar cara a Trump en las primarias republicanas, estos resultados vuelven a ponerle en buena posición para 2028, frente a unos Rubio y Vance que saldrán con el baldón de haber formado parte del equipo de Trump.

A las siete de la mañana, los grandes medios proyectaban ya una victoria parcial de 53 a 41 para los demócratas en el Senado con seis senadores aún en el aire. Cuatro de ellos parecen victorias republicanas (Nebraska, Montana, Mississippi y Luisiana) y dos demócratas (Alaska y Michigan). El resultado final en el Senado, por tanto, apunta a una ventaja de 55 a 45 para los demócratas, pero habrá que esperar a ver si se cumplen las previsiones.

Reacción de Donald Trump

Aunque las elecciones de mitad de mandato siempre favorecen al partido que está fuera de la Casa Blanca, es el tamaño de la ola electoral el que marca el éxito o fracaso relativo en las urnas de una administración. Y si bien los republicanos ganaron hace cuatro años con Biden en la presidencia, su victoria fue mucho menor que la lograda por los demócratas en estas elecciones. La impopularidad de Trump ha arrastrado a los candidatos republicanos en todas las elecciones. El apoyo a Trump se desplomó tras la guerra de Irán como el de Biden se hundió tras la desastrosa salida de Afganistán.

El presidente de Estados Unidos ha reaccionado a su estilo, quejándose de la cobertura de Fox News y asegurando que, de haberse presentado él a las elecciones, los republicanos hubieran arrasado.

Aunque a la espera de los resultados definitivos, que indicarán el grado de control que tendrán los demócratas sobre ambas cámaras, se esperan dos años en que deberán elegir si se dejan llevar por sus instintos y van a la guerra total contra la Casa Blanca, lo que podría perjudicarlos de cara a 2028, o si deciden un enfoque más constructivo. Trump, por su parte, gobernará a base de decretos aún con más ahínco que hasta ahora.