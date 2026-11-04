Trump, sobre la debacle republicana: "Si yo hubiera estado en las papeletas habríamos arrasado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ola de victorias de los candidatos demócratas en las elecciones legislativas de este martes se debe a que su nombre no aparece en las papeletas y que su figura habría cambiado radicalmente el signo de la votación.

"No estaba en las papeletas porque si hubiera estado, habríamos arrasado", ha publicado Trump en sus redes sociales durante una noche en la que los demócratas ya han ganado el control de la Cámara de Representantes según las primeras proyecciones y, conforme pasan las horas, parece cada vez más claro que se harán con el control del Senado.

Poco después, el magnate republicano ha continuado publicando una serie de mensajes entre los que se incluye una crítica al hasta ahora gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, a quien ha afeado la victoria electoral del demócrata James Talarico ante el republicano Ken Paxton. Este final, ha alegado, es el resultado de haberse "convertido en un RINO", un republicano sólo de nombre (por sus siglas en inglés) en los "últimos seis meses de su trayectoria política".

Día de valoraciones

No será esta, previsiblemente, la única valoración del estilo que lance el inquilino de la Casa Blanca en las próximas horas y días. En otra publicación ha adelantado que se va a "convertir en un analista político, tanto para bien como para mal, sobre las razones por las que estos candidatos han ganado y perdido" en las midterms.

Esta secuencia de mensajes, además, incluye críticas a la cadena conservadora Fox News, a la que ha atribuido "parte de responsabilidad en estas derrotas al dar espacio de forma constante y sistemática a la oposición tontócrata y a peores".

Uso del veto presidencial

Además, el dirigente republicano ha adelantado tanto en redes como en medios de comunicación su intención de hacer uso del veto presidencial ante el control demócrata del Congreso. "Tengo derecho a vetar cualquier cosa", ha declarado antes de anotar que, de todos modos, prefiere "no pasar dos años sentado ahí vetándolo todo".

"Por eso, ya he hablado con ciertos líderes del Partido Demócrata. Y es probable que también encontremos muchos aliados entre los demócratas", ha planteado, argumentando que "ellos también quieren que se logren resultados".

Poco después, ha intervenido en Fox News pese a las críticas vertidas.

BREAKING: President Trump congratulates Democrats on their midterm victories but makes one thing clear: He does not view the results as a rejection of his leadership. "Congratulations to the Democrats. They did a good job. They've been looking for this one for 11 years, and they… pic.twitter.com/oGrQUYdi4C — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Ha lamentado que al electorado no le gustaran los candidatos republicanos y que algunos de los que respaldó "se enfrentaron" a él. "Francamente, no me llevaba bien con algunos, pero, por el bien del partido, lo acepté", ha afirmado.

Valoración de su gestión

Así las cosas, el líder republicano ha insistido en que no entiende estos resultados como una valoración de su gestión, incluida la Guerra de Irán, con la que ha asegurado que "la gente está de acuerdo", si bien ha reconocido el probable impacto del encarecimiento del combustible.

"No tiene nada que ver con mi gabinete", ha espetado, arguyendo que "había cierto ambiente en el aire" electoral y que "no debería sentirse culpable" porque "casi nunca el presidente en ejercicio, sin importar si es bueno o malo, republicano o demócrata (...) logra ganar" en las elecciones de medio mandato.