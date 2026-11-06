Trump nombra a Stephen Miller nuevo jefe de Gabinete tras la debacle de las 'midterm'

Donald Trump ha anunciado el nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles. El cambio se hará efectivo el próximo lunes, 9 de noviembre, apenas unos días después de la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El presidente estadounidense ha comunicado la decisión a través de su red social Truth Social: "Me complace anunciar que el señor Stephen Miller, actual subjefe de Gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de Gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", ha escrito el mandatario.

Miller es el artífice de las políticas de inmigración de línea dura del Gobierno, incluidas las redadas de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, según recoge la agencia de noticias Bloomberg. Previamente, se desempeñó como asesor político durante el primer mandato de Trump, llegando a redactar el discurso de este de su investidura en 2017. Tras la derrota electoral de Trump en 2020, Miller fundó America First Legal, una fundación que se opone a las iniciativas empresariales en materia de diversidad, igualdad e inclusión.

Wiles pasa a la Operación Política de Trump

La salida de Susie Wiles del puesto de jefa de Gabinete supone un cambio en uno de los cargos de mayor responsabilidad de la Administración estadounidense. Trump ha agradecido públicamente su trabajo y ha calificado de "excepcional" su labor al frente del equipo presidencial.

El mandatario también ha señalado que Wiles pasará a formar parte de la Operación Política de Trump, aunque no ha ofrecido detalles sobre cuáles serán sus nuevas funciones. Anteriormente, Wiles había sido una de las creadoras de la estrategia política del presidente y directora de la campaña de Trump para las elecciones de 2024.

El relevo se produce después de los malos resultados cosechados por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas han recuperado el control de la Cámara de Representantes y han logrado importantes victorias en varias contiendas estatales y senatoriales.

Nuevos cambios en el equipo de la Casa Blanca

El relevo de Wiles se suma a otros movimientos recientes en el equipo presidencial. El pasado octubre, Katie Zacharia dejó su puesto como portavoz de la Casa Blanca después de que Trump anunciara que buscaba para ella otra responsabilidad dentro de la Administración.

Zacharia había permanecido apenas una semana en el cargo. Su salida se produjo tras las dificultades de su primera comparecencia ante los periodistas y la polémica sobre su trayectoria profesional y el uso del título de abogada. El presidente estadounidense había manifestado entonces su intención de encontrarle una función en la que estuviera más cómoda y pudiera continuar formando parte de su equipo.