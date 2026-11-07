El islamismo político avanza en EEUU de la mano de los candidatos demócratas

El crecimiento de aspirantes políticos musulmanes ha aumentado en las últimas décadas. El motivo se debe principalmente a los cambios en flujos migratorios y a la creciente natalidad que estos grupos conllevan. En Estados Unidos los musulmanes ocupan ya el 1% siendo—traducido en unos 10-15 millones de habitantes musulmanes. Los medios de comunicación de la comunidad musulmana hablan abiertamente de un crecimiento de hasta el 73% de esta comunidad en EEUU de cara a 2050.

Pero el islam también se hace eco en los asuntos de Estado y las propuestas de algunos candidatos como el recién nombrado senador de Michigan Abdul El Sayed, candidato por el partido demócrata que ha hablado sobre su rechazo a la guerra contra Irán y su régimen, pero ha mantenido silencio con respecto a la situación entre Israel y Palestina. Además se viralizó su alusión a 'Allah' cuando ganó el puesto. Pese a contar con el apoyo de Barack Obama no se considera a sí mismo como socialista, defiende el capitalismo pero también la necesidad de control de algunas de sus instituciones como el servicio de educación o el servicio sanitario.

En sus mítines, exiliados iranís han criticado el punto de vista del demócrata aludiendo a las persecuciones y castigos que sufre la población allí por no seguir la aplicación de la Sharía según marca el régimen, mientras que él ha defendido el derecho de los habitantes de cada país a "seleccionar" a sus dirigentes y ha evitado condenar el propio régimen hablando sobre la necesidad de democracia y de no intervención de Estados en gobiernos ajenos—decisión muy recurrida por el presidente Donald Trump este 2026 con el caso de Venezuela y de Irán.

Esto es una locura. Un joven iraní-estadounidense describe cómo su familia ha sido perseguida por el CGRI, cita la cifra de decenas de miles de manifestantes asesinados por el régimen y le hace a Abdul una pregunta sencilla: ¿Condenará usted al CGRI? Abdul El-Sayed se niega. 😡 pic.twitter.com/tKNyufpiIf — Isaac (@isaacrrr7) September 24, 2026

Pero no es el único candidato ganador demócrata con raíces en el islam, otros seis candidatos musulmanes han logrado escaños en estas elecciones de mitad del mandato. Es el caso de Adam Hamawy, iraquí, que representará a Nueva Jersey o Rashida Tlaib, palestina y estadounidense, que renueva en Michigan.

Este aumento de escaños convive con un momento de crítica y debate sobre el denominado islamismo político y las propuestas o situaciones que derivan de este. En los últimos meses circulaban vídeos en redes sociales sobre espacios públicos en Estados Unidos como Times Square, Nueva York, donde la población musulmana tomaba el espacio para rezar a la Meca y cantar oraciones con motivo del Ramadán y otras festividades del islam. Algo que choca con el principio de Estado laico de los Estados Unidos.

Todo este auge del islam en la política estadounidense tiene por supuesto su efecto en las políticas exteriores, sobre todo en las que tienen que ver con los aliados como el caso de Israel. Algunos de estos candidatos han mostrado su iniciativa a romper con la participación de Estados Unidos en la guerra de Israel y Palestina y a controlar la venta de armas y subsidios del país hacia el extranjero. También muestran descontento con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y han acusado al bando republicano de usar la islamofobia y el racismo como campaña contra ellos, en especial a Donald Trump, que escribía en la plataforma de X con desprecio hacia el senador de Michigan.