Trump asegura que ofreció el puesto de portavoz a Dana White, empresario de la UFC

Pocos días después de las elecciones de medio mandato en EEUU en las que los republicanos han sufrido un duro revés, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha ofrecido el puesto de portavoz de la Casa Blanca a su amigo Dana White, director ejecutivo de la UFC, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, en un mensaje cuyo tono deja dudas sobre la seriedad de la propuesta.

"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de secretario de prensa de los Estados Unidos", escribió en la plataforma Truth Social, días después de la severa derrota en las elecciones de medio mandato.

I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States. I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib… pic.twitter.com/qIW1vVotAH — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2026

En su mensaje, Trump explicó que le ha pedido que lleve a la Casa Blanca como asistentes a varios peleadores, aunque no sean estadounidenses, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris. "Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!", dijo el presidente de los EEUU.

El puesto de portavoz de la Casa Blanca permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia fue cesada apenas cinco días después de asumir el cargo por su mal desempeño, convirtiéndose en la persona que menos tiempo lo ha desempeñado.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras, tanto del Congreso como del Senado, y con victorias clave en sitios como Texas. Una situación que pone al Partido Republicano en una posición complicada de cara a las presidenciales de 2028.