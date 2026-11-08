La frase más ridícula de la campaña

Andan muy afanados los augures de la opinión progre, a uno y otro lado del Atlántico, en apurar la cuenta atrás que habrá de conducir al día en que Donald Trump abandone la Casa Blanca y el mundo, por fin, recupere el seny perdido de los tiempos felices. Tan contagioso se revela el entusiasmo que hasta Gerardo Pisarello, ese alter ego peronista de Javier Milei, se sintió impelido a dar, en un mitin del Frente Amplio, las "gracias al pueblo obrero de Estados Unidos por vencer al millonario desquiciado del pelo naranja". Frase gloriosa, la suya, llamada ya a ser la más conmovedoramente ridícula de toda la campaña.

Entre otras cosas, porque quien suceda a Trump, ya luzca en la solapa el elefante o el asno, no se va a desviar un milímetro de lo esencial. Y lo esencial se llama aranceles. Para desconsuelo de su embelesada feligresía europea, en el Partido Demócrata piensan al respecto exactamente lo mismo. Allí nadie aspira a desmontar su baluarte arancelario, sino a administrarlo con algo de mejor talante. Y la razón de ese consenso bipartidista tiene nombre propio: China. Pekín ya no oculta demasiado su propósito de expulsar a Estados Unidos del trono del hegemón. Ante ese desafío, ningún presidente, cualquiera que sea el color de su corbata, va a permitirse el lujo naíf de regresar a la biblia librecambista de los años de la unipolaridad.

Ocurre, además, que retador y retado juegan a lo mismo. China y Estados Unidos comparten grosso modo idéntica estrategia proteccionista; solo difieren los instrumentos. Allí, los préstamos blandos de una banca pública que ejerce de planificador encubierto; aquí, las subvenciones directas y las desgravaciones fiscales. En un lado manda el Comité Central del Partido Comunista; en el otro, los oligarcas de Wall Street y Silicon Valley. Pero ninguno de los dos cree, ni ha creído nunca, en la mano invisible. Por eso da lo mismo quién gane las próximas elecciones. Trump se irá, pero el trumpismo se queda. Y Adam Smith seguirá donde solía: bien muerto y enterrado. Pobre Pisarello.