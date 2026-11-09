Infidelidad y espionaje chino: el cóctel que sacude a Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo su respaldo al consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía tras admitir haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria investigada por presuntamente espiar para China.

"No he hablado con él sobre esto. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando", ha declarado Trump ante los periodistas antes de regresar a Washington. Preguntado explícitamente sobre si Huang debería continuar en la dirección ejecutiva de la multinacional de semiconductores, el mandatario estadounidense ha respondido afirmativamente: "Eso creo. Oh, sí, claro".

Alice Huang

Las declaraciones del presidente se producen después de que el consejo de administración de Nvidia anunciara la apertura de una investigación independiente para determinar si su máximo directivo ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La medida se ha adoptado tras revelarse que la empresaria china Alice Huang —asentada en Singapur y cuya compañía adquiría microchips avanzados a Nvidia— se encontraba bajo vigilancia de los servicios secretos norteamericanos por sus supuestos vínculos con el espionaje de Pekín.

Varios medios estadounidenses han informado de que las autoridades de EEUU sospechan que Alice Huang habría filtrado información de inteligencia a China y habría ayudado a introducir de contrabando chips avanzados de inteligencia artificial en dicho país.

La controversia podría minar la confianza en la segunda empresa más valiosa del mundo y referente del boom de la inteligencia artificial, en un momento en que Estados Unidos y China compiten por superarse mutuamente en la supremacía tecnológica.

"Asumo toda la responsabilidad por lo que hice y por el daño que he causado, y acepto las críticas que de ello se deriven", declaró Huang, de 63 años, añadiendo que apoya la investigación de Nvidia. "Estoy comprometido a proteger a NVIDIA y a respaldar la seguridad nacional de Estados Unidos".

Apoyo de Trump

Pese a que el propio Jensen Huang reconoció internamente haber sido "infiel" a su familia, la empresa tecnológica ha aclarado que no tiene indicios de que los secretos corporativos ni la seguridad nacional hayan quedado comprometidos.

Cuestionado sobre si contempla incluir a Huang en la delegación para su próximo viaje a Asia este mismo mes, Trump ha señalado que desconoce si asistirá, pero que no tendría inconveniente en llevarlo consigo, subrayando que no ha oído "que haya hecho nada malo".