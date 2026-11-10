La nueva estatua de Trump en Washington que se burla de su pasado militar

Una nueva estatua satírica de Donald Trump ha aparecido en la Explanada Nacional de Washington a pocos días del Día del Veterano. La escultura se burla de los aplazamientos del presidente estadounidense para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam y del diagnóstico médico que finalmente le permitió quedar exento del servicio militar.

La obra, titulada Soldado de a pie, se encuentra cerca del Jardín de Esculturas de la Galería Nacional de Arte. Muestra a Trump sobre un pedestal de granito, frotándose un pie, en alusión a los espolones óseos que alegó para no incorporarse al Ejército.

La referencia de la escultura es el historial de aplazamientos militares de Trump. Según informó The New York Times en 2018, el entonces futuro presidente pospuso su servicio en cuatro ocasiones por sus estudios universitarios y consiguió finalmente una exención médica por espolones óseos.

La placa colocada en el pedestal utiliza un tono irónico para referirse a aquel episodio. "Honramos el servicio y el sacrificio de nuestro comandante en jefe, Donald J. Trump. Es un soldado de espíritu, que marchó hacia la primera línea... para eludir el servicio militar, armado con un diagnóstico perfecto de espolones óseos", señala.

El texto continúa con otra referencia al supuesto sacrificio del presidente: "Saludamos a un líder que sabe que no puedes deletrear la palabra 'sacrificio' sin I (yo, en inglés), y a un guerrero que nos recuerda que, a veces, cuando te llaman a ponerte en pie, lo mejor es simplemente sentarse y descansar los pies". La obra incluye también a un actor disfrazado de dedo del pie.

El grupo artístico detrás de la iniciativa

El colectivo artístico The Secret Handshake ha reivindicado la autoría de la obra. El grupo, dedicado al arte de guerrilla, ya había protagonizado otras intervenciones satíricas relacionadas con Trump. En octubre de 2025 colocó frente al Capitolio una estatua de bronce titulada Mejores amigos para siempre, en la que aparecían el presidente estadounidense y Jeffrey Epstein, fallecido delincuente sexual convicto.

La escultura representaba a ambos multimillonarios con las piernas levantadas y las manos en el aire. En su pedestal figuraba una placa que decía: "En honor al mes de la amistad, celebramos el largo vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein".

The Secret Handshake también ha realizado otras acciones relacionadas con la política exterior de Trump. En julio lanzó un videojuego basado en la decisión del presidente estadounidense de iniciar en febrero una ofensiva militar junto a Israel contra Irán. Además, el colectivo construyó un trofeo con el mensaje "participar en la guerra en Irán". La pieza fue instalada en la Explanada Nacional de Washington y posteriormente trasladada a Nueva York y Mineápolis.