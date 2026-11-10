El congresista Thomas Massie, uno de los principales críticos de Donald Trump dentro del Partido Republicano, ha presentado una propuesta de apertura de juicio político (impeachment) contra Pete Hegseth, secretario de estado de Defensa. O, como prefiere Trump, de Guerra. Su acusación consta de ocho cargos por "traición, cohecho u otros delitos y faltas graves", como exige la Constitución, que, pese a centrarse en el conflicto con Irán, incluyen también la exitosa captura de Nicolás Maduro y su mujer.

Massie fue derrotado en su intento de revalidar su puesto en la Cámara de Representantes, que tendrá que abandonar en enero. Su puesto lo obtuvo Eid Gallrein, un exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina que contó con el respaldo público de Donald Trump. Además de votar en contra de los proyectos presupuestarios del presidente, los votantes republicanos le pusieron la cruz por su postura radical contra Israel y los judíos norteamericanos, a quienes no consideraba con derecho a participar en igualdad de condiciones en la política de Estados Unidos. Gracias a estas posiciones se garantizó el apoyo no sólo de la extrema izquierda, sino del sector más antisemita de la derecha norteamericana, representado por los podcasters Tucker Carlson y Candace Owens.

El mayor defecto del escrito de Massie es que la mayoría de sus motivos para abrirle un juicio político a Pete Hegseth son decisiones tomadas por Donald Trump que el secretario de Defensa no puede sino obedecer. Para el pronto expolítico, el Gobierno norteamericano necesitaba de la autorización del Congreso para las operaciones en Irán, Yemen y Venezuela. Pero la decisión de llevarlas a cabo no fue de Hegseth, sino de Trump.

"Una farsa", dice Hegseth

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha cargado con dureza contra el intento de someterle a un juicio político en el Congreso, una maniobra que ha calificado formalmente como una "farsa" y una "maniobra propagandística" que está condenada al fracaso. Hegseth ha reivindicado la absoluta legitimidad de las misiones y ha defendido que todas las acciones contaron con el respaldo del marco legal y la preceptiva notificación a las cámaras legislativas. El máximo responsable militar subrayó que este acoso parlamentario no busca ejercer una supervisión rigurosa, sino alimentar el "ego y el resentimiento" de congresistas descontentos, llegando al extremo de cuestionar a las Fuerzas Armadas no por perder guerras, sino "por ganarlas".

Durante su comparecencia, el jefe del Pentágono detalló que bajo su mando se neutralizaron amenazas estratégicas de primer orden, entre las que destacó el freno definitivo a los planes armamentísticos de Teherán. Hegseth fue tajante al recordar que la acción militar se llevó a cabo para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear, una intervención que definió como absolutamente necesaria. Asimismo, sacó pecho por la captura en Caracas de Nicolás Maduro, a quien calificó como un "dictador narcotraficante" puesto a buen recaudo ante los tribunales tras una impecable actuación militar.

Trump: "Ha ganado dos guerras"

El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha cerrado filas con su secretario de Defensa, Pete Hegseth. El mandatario republicano no ha dudado en respaldar públicamente a su colaborador al asegurar que "ha ganado dos guerras" —en referencia a las intervenciones en Venezuela e Irán— y restar validez a las acusaciones vertidas por Thomas Massie, a quien ha tildado de "perdedor".

A esta defensa se ha sumado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha calificado de "injusta" la iniciativa y ha alabado la determinación y el rigor demostrados por el responsable de Defensa en el ejercicio de sus funciones.

El calendario legislativo contempla someter a votación la acusación este miércoles. Si bien el malestar de un sector republicano, junto a un previsiblemente unánime apoyo de la bancada demócrata, podría permitir que la censura prospere en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana es bastante exigua, es imposible que alcance el mínimo de 67 senadores necesarios para que el proceso triunfe. Ni siquiera cuando el nuevo Congreso tome posesión en enero.