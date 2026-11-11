Dave Chappelle dice que el asesinato de Charlie Kirk le pone de buen humor

El humorista Dave Chappelle ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica tras unas declaraciones realizadas durante sus actuaciones del 6 y 7 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, en el marco de su gira Karmageddon. Según varios vídeos que se filtraron a pesar de la política de no usar móviles en el recinto, Chappelle afirmó: "Me siento fatal diciendo esto. Da miedo ser un orador público. Y mira, desde que asesinaron a ese tipo, Charlie Kirk… y no debería decir esto públicamente, pero me siento mejor". Añadió que era "solo un sentimiento" que no había pedido sentir y que a veces se daba cuenta, mientras conducía, de que estaba de buen humor por esa razón. En otro fragmento llegó a decir que Kirk "estaría mirando hacia arriba ahora mismo, riéndose tan fuerte que no puede respirar", una frase interpretada como una referencia a que el activista estaría en el infierno.

Las reacciones no se hicieron esperar. Erika Kirk, viuda del fundador de Turning Point USA y actual directora de la organización, publicó un mensaje en X en el que, sin nombrar expresamente a Chappelle, calificó de "más allá de asqueroso" que "podcasters, cómicos y comentaristas de izquierdas se rían del asesinato político como si fuera entretenimiento y la destrucción de una vida humana un chiste". Recordó que su marido fue asesinado en un acto de violencia política, "algo con lo que nuestros dos hijos y yo tendremos que vivir cada día" y afirmó que "una cultura que se ríe de un asesinato es una de profunda decadencia moral" que amenaza "los fundamentos mismos de nuestro país". Concluyó que "no hace falta estar de acuerdo con la política de alguien para reconocer el valor de su vida" y que "la violencia política nunca debe ser algo que este país tolere, excuse o celebre".

To see leftist podcasters, comedians, and commentators laugh about political assassination as though it's entertainment and the destruction of a human life is a punchline, is beyond disgusting. My husband, Charlie Kirk, was killed in an act of political violence, something our… — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) November 8, 2026

También se sumaron otras voces. Elon Musk escribió: "Vergüenza, vergüenza, vergüenza" y llegó a decir que el cómico "ya no es gracioso" y que es "cruel". El presentador británico Piers Morgan calificó las palabras de "asquerosas", especialmente "dado que el propio Chappelle sobrevivió a un ataque en el escenario en 2022". El podcaster de izquierdas Charlamagne tha God afirmó que no encontraba el humor en que "a la gente le peguen un tiro" y que no deseaba algo así "ni a mi peor enemigo".

El contraste con lo ocurrido hace cuatro años resulta llamativo. El 3 de mayo de 2022, un individuo llamado Isaiah Lee irrumpió en el escenario del Hollywood Bowl durante una actuación de Chappelle y lo agredió. El fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, decidió no presentar cargos. Entonces Charlie Kirk publicó en X: "Al negarse a acusar al maníaco armado que atacó a Dave Chappelle en el escenario, George Gascon está enviando un mensaje claro de que los actos públicos de violencia política son justificables —e incluso alentados— contra cualquiera que se atreva a hablar en contra del régimen. Es siniestro y antinorteamericano".

By refusing to charge the armed maniac who attacked Dave Chappelle on stage, George Gascon is sending a clear message that public acts of political violence are justifiable—and even encouraged—against anyone who dares speak out against The Regime. It's Sinister & Un-American. — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 5, 2022

No es la primera vez que Chappelle habla de Kirk. En su especial de Netflix de diciembre de 2025, The Unstoppable, reconoció que el asesinato le había "sacudido" como persona que vive de hablar en público y que al saber que las balas tenían mensajes a favor de los transexuales se consideró "más muerto que un pollo frito". Al fin y al cabo, fueron sus críticas al activismo transexual lo que provocó el ataque que sufrió en el escenario. Sin embargo, rechazó las comparaciones con Martin Luther King Jr., al considerarlas "un exceso".

Algunos defensores de Chappelle enmarcan sus palabras dentro de la tradición del humor negro. También es posible que sean mera provocación: el propio cómico había dicho meses antes, en un festival en Riad, que hablar de Kirk en Estados Unidos podía llevar a la cancelación y que iba a comprobarlo. Hasta el momento, Chappelle no ha dado ninguna explicación sobre los fragmentos de audio filtrados.