Al menos dos muertos y 17 heridos al derrumbarse un edificio de tres plantas en Nueva York

Tragedia en la ciudad de Nueva York. Un inmueble residencial ubicado en el barrio neoyorquino de Flatbush colapsó este miércoles por la tarde, provocando la muerte de al menos dos personas y dejando a otras 17 heridas. El siniestro se produjo pasadas las 16:00 horas locales cerca de la intersección entre las avenidas Bedford y Flatbush, cuando la estructura cedió y cayó directamente sobre una zanja de excavación situada en una finca colindante.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, ha confirmado que entre las víctimas atendidas se encuentran siete menores de edad. De acuerdo con el balance provisional ofrecido por las autoridades en rueda de prensa, doce personas se encuentran estables, cuatro permanecen en estado crítico y un bombero ha sufrido lesiones de carácter leve durante las primeras labores de auxilio.

🚨 Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros 📍 NUEVA YORK (AP) — Varias personas quedaron atrapadas el miércoles entre los escombros luego de que un edificio se vino abajo en la ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Bomberos.… pic.twitter.com/ZR31YFCm57 — Notiséis WIPR (@notiseiswipr) November 12, 2026

Los servicios de rescate han advertido de que se trata de una intervención "extremadamente peligrosa" debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo latente de que se produzca un derrumbe secundario en las estructuras contiguas. "Esta será una operación prolongada. No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso (...). Los equipos están realizando un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos", explicó Bonsignore ante los medios de comunicación.

Un contingente formado por cerca de 250 efectivos de bomberos, respaldados por perros adiestrados de rescate y agentes policiales, continuará trabajando de manera ininterrumpida durante las próximas jornadas para alcanzar los cimientos y descartar la presencia de más víctimas atrapadas bajo los cascotes.

En el centro de las pesquisas se encuentra la constructora responsable del solar adyacente. Los técnicos del Departamento de Edificios comprobaron que la compañía realizaba excavaciones pese a contar únicamente con permiso para levantar tres plantas, habiendo solicitado elevar la altura a nueve sin contar con la preceptiva autorización municipal. De hecho, el Ayuntamiento ya impuso en marzo una sanción de 10.000 dólares tras constatar demoliciones no autorizadas en el emplazamiento.