El ofrecimiento de Elon Musk a Huang mientras Nvidia busca posibles sucesores: "Sería un honor"

Elon Musk ha salido en defensa de Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, en medio de la crisis que atraviesa la compañía por las informaciones sobre su vida privada. El máximo responsable de Tesla ha asegurado que "sería un honor" contratarlo si la empresa de semiconductores decide apartarlo de la dirección.

El ofrecimiento llegó a través de un mensaje publicado en X, en respuesta a un usuario que planteaba la posibilidad de que Musk incorporase a Huang a alguna de sus compañías si el consejo de administración de Nvidia optaba por prescindir de él.

Musk muestra su respaldo al fundador de Nvidia

La intervención de Musk se produce en un momento de incertidumbre sobre el futuro de Huang al frente de Nvidia. Ambos empresarios mantienen una relación estrecha desde hace al menos una década y han coincidido en actos de relevancia internacional, como la visita oficial de Donald Trump a China a principios de este año.

Además, sus empresas mantienen una relación comercial. Nvidia es el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que Tesla utiliza para entrenar sus modelos de inteligencia artificial destinados a la conducción autónoma y la robótica, según Bloomberg. La posible incorporación de Huang a las empresas de Musk supondría, por tanto, un movimiento relevante en el sector tecnológico.

Nvidia estudia posibles sucesores para Huang

Según Bloomberg, la cúpula de Nvidia se ha reunido para evaluar el futuro de la compañía sin Huang y ha contratado a una firma externa para identificar posibles candidatos a sucederlo.

La incertidumbre llega después de que el propio empresario reconociera una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de espionaje para Pekín. A esta información se sumó otra publicada por The New York Times, que reveló una relación con una empleada que estaba bajo su mando directo.

La crisis también ha tenido repercusiones en los mercados. Las acciones de Nvidia llegaron a caer hasta un 10% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street del miércoles, como resultado del terremoto alrededor de Huang, que ha dirigido la compañía desde su fundación y se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la industria tecnológica.