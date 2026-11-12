Pete Hegseth condecora al centinela que lo abroncó por reírse ante el Soldado Desconocido

La solemnidad que rodea a los caídos de las Fuerzas Armadas estadounidenses no admite excepciones, ni siquiera para los máximos responsables de la seguridad nacional. Un centinela del Ejército encargado de custodiar la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, reprendió de forma pública y tajante a un grupo de visitantes encabezado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras observar que este y varios miembros de su equipo mantenían una animada charla en las inmediaciones del monumento.

El incidente tuvo lugar justo después de que la delegación oficial posara frente al memorial. Entre los presentes se encontraban la esposa del dirigente, Jennifer Rauchet, su jefe de gabinete, Ricky Buria, el jefe de gabinete adjunto, Patrick Weaver, y la asesora principal Tami Radabaugh. Al advertir el comportamiento distendido y los comentarios jocosos del grupo al término de la sesión fotográfica, el soldado interrumpió de inmediato su guardia, se encaró con la comitiva y alzó la voz para exigir silencio. "Todos los visitantes deben mantener una atmósfera de silencio y respeto en todo momento", proclamó de manera enérgica ante la señal televisiva de CNN.

A group with Defense Secretary Pete Hegseth was reprimanded by a U.S. Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Veterans Day after someone in the group appeared to laugh following a photo. "All visitors will maintain an atmosphere of… pic.twitter.com/40qRCTy2Df — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Ante la repercusión de lo sucedido, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió que el centinela actuó con total corrección al recordar la obligación del decoro que rige en el camposanto. Y el titular del departamento fue un paso más allá y decidió condecorar al centinela, Thomas Iglesias, por cumplir con su obligación sin importarle que fuera el máximo responsable del Ejército a quien debía advertir. De este modo reconoce su error y seguramente convierta un suceso que podría haberlo perjudicado en un punto a favor.

Poder convertir este episodio en una mejora de su imagen le viene como anillo al dedo en este momento al secretario de Defensa, o de Guerra, como prefiere llamarlo Trump. Tan solo un día antes, la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes frenó una moción de juicio político impulsada por el congresista Thomas Massie, quien reprochaba al secretario haber ejecutado acciones militares en el exterior sin autorización previa del Congreso. Durante esa misma jornada, el presidente Donald Trump honró en Arlington la memoria de los veteranos, a quienes calificó de los mayores héroes del país.

La custodia de la Tumba al Soldado Desconocido está encomendada desde 1948 a los miembros del Tercer Regimiento de Infantería —conocido tradicionalmente como La Vieja Guardia—, quienes aplican con rigidez una serie de estrictos protocolos orientados a velar por el descanso del combatiente anónimo caído en la Primera Guerra Mundial. Cualquier alteración del ambiente reverencial está terminantemente prohibida tanto para los visitantes civiles como para las autoridades de más alto rango. No es frecuente, pero en ocasiones sucede, que alguno de sus miembros reprenda a los visitantes por no respetar el debido decoro.