Scott Colom gana en Mississippi y eleva la mayoría demócrata en el Senado a 55

El candidato del Partido Demócrata, Scott Colom, ha consumado una victoria de enorme trascendencia al hacerse con el escaño correspondiente al estado de Mississippi en la Cámara Alta de Estados Unidos. Colom se ha impuesto por un estrecho margen a la ahora senadora saliente, la republicana Cindy Hyde-Smith, poniendo fin a más de cuatro décadas de hegemonía conservadora en este feudo tradicional del sur, según las proyecciones divulgadas por la cadena CNN con el escrutinio prácticamente cerrado.

El recuento, completado ya al 99%, arroja una diferencia mínima entre ambos aspirantes. Colom ha obtenido 473.336 sufragios –el 49,2% de los votos computados– frente a las 468.667 papeletas cosechadas por Hyde-Smith, que suponen un 48,7%. La distancia final de apenas 4.700 votos certifica la pugna al milímetro librada en un territorio que se consideraba inexpugnable para las filas progresistas, confirmando el descalabro republicano en todo el país.

Con este resultado en Mississippi, la formación demócrata afianza con holgura su control sobre el Senado de cara a los dos próximos años. A falta únicamente de dirimir la contienda en el estado de Alaska, donde el actual senador republicano Dan Sullivan compite no sólo contra la demócrata Mary Peltola, sino contra un competidor con su mismo nombre y apellidos, la Cámara Alta refleja un balance provisional de 55 escaños para el bloque demócrata frente a los 44 de la oposición. En esta contienda, ocho asientos han cambiado de manos en perjuicio de los republicanos.

El dominio demócrata se extenderá con idéntica amplitud a la Cámara de Representantes. Pese a que todavía resta una quincena de escaños por asignar definitivamente más de una semana después de las elecciones, los demócratas cuentan ya con una mayoría holgada con 257 escaños, frente a los 169 de los republicanos, lo que otorgará a la izquierda un amplio margen para sacar adelante su agenda parlamentaria. Pese a que su campaña se centró en la economía y el precio de la cesta de la compra, hasta ahora la práctica totalidad de los anuncios hechos por la nueva mayoría se han referido a investigaciones parlamentarias y procesos de impeachment.

En caso de resurrección republicana en las próximas elecciones de 2028, podrían recuperar la Cámara de Representantes, pero los mandatos en el Senado duran seis años. Aun en el mejor de los casos, parece casi imposible que puedan recuperar el control de la Cámara Alta en al menos cuatro años. La última vez que se produjo un vuelco comparable fue en 2014, las últimas elecciones con Barack Obama aún de presidente.