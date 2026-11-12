Trump descarta un acuerdo con Irán y ordena a Vance que se dedique a otra cosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cerrado la puerta a cualquier tipo de negociación con el régimen de Teherán al asegurar tajantemente que Washington "no necesita" alcanzar un acuerdo de paz con la teocracia chiita. Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano ha dado por concluida la vía diplomática ordinaria frente a los ayatolás, argumentando que la posición de fuerza de la primera potencia mundial hace innecesarias mayores concesiones hacia el régimen islamista.

En un contundente mensaje difundido a través de sus canales públicos, Trump recordó que Washington mantiene el control sobre los activos financieros iraníes y sobre una de las arterias comerciales clave para el tráfico energético mundial: "Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho", zanjó en alusión al despliegue militar que bloquea el estrecho de Ormuz tras los ataques de precisión ejecutados conjuntamente con Israel a finales de febrero. Este endurecimiento en su discurso matiza las declaraciones emitidas días atrás, cuando el líder estadounidense sugirió un posible desenlace próximo del conflicto en Oriente Próximo mediante los contactos indirectos auspiciados por Qatar y Pakistán.

De esta forma, el líder norteamericano censuró de forma indirecta a su vicepresidente, hasta ahora el principal encargado de las negociaciones. J.D. Vance no sólo se encargó de negociar el fallido Memorando de Entendimiento, que Donald Trump criticó en privado según varios medios de comunicación, sino que en su análisis postelectoral argumentó que la guerra de Irán había sido la principal causa de la derrota republicana en las urnas y que había que darla por terminada lo antes posible. Donald Trump no sólo anunció que no habrá acuerdo con Irán, sino que retiró a Vance de su misión diplomática para darle una misión más centrada en política interior.

Trump ha ordenado a su vicepresidente, J.D. Vance, concentrar todos sus esfuerzos en erradicar "la corrupción y la delincuencia masivas" arraigadas en aquellos territorios bajo administración del Partido Demócrata. Para el mandatario, el deterioro de la seguridad y el despilfarro y el fraude en regiones controladas por la izquierda representan una amenaza directa a la prosperidad nacional.

El inquilino de la Casa Blanca cargó con dureza contra las administraciones locales y estatales de la oposición, señalando específicamente a enclaves como California, Minesota e Illinois, a los que definió como "desastres corruptos y mal gestionados". Según su análisis, el desfalco sistemático en estos territorios perjudica gravemente la estabilidad financiera del país, hasta el punto de afirmar que el presupuesto federal podría equilibrarse rápidamente si se atajara de raíz la impunidad delictiva que atribuye a la cúpula demócrata.