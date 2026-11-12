Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en Washington, con el sospechoso atrincherado en un apartamento

Un tiroteo registrado este jueves en el barrio de Logan Circle, en Washington, ha dejado al menos un muerto y cuatro heridos, uno de ellos en estado crítico. La Policía mantiene un dispositivo de búsqueda y ha confirmado que el presunto autor de los disparos permanece atrincherado en un apartamento de la zona.

El suceso se ha producido en las inmediaciones del gimnasio Vida Fitness, donde, según ha informado la concejal de Washington Brooke Pinto a través de X, se registraron disparos tanto dentro como fuera de las instalaciones. "Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso", ha advertido.

Barricade in place at 15th and P St NW. First responders are working hard to resolve situation. Please avoid the area. https://t.co/VtEiDWZyks — Councilmember Brooke Pinto (@CMBrookePinto) November 12, 2026

Las primeras alertas de las autoridades han llegado poco después de las 08:00 horas (13:00 horas en España), cuando la Policía ha informado de la presencia de un "tirador activo" en Logan Circle, un barrio situado a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca. Los agentes pidieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al lugar.

El despliegue policial ha sido especialmente amplio, con decenas de vehículos de la Policía y de los servicios de bomberos, además de coches blindados. Por el momento, las calles próximas al escenario del tiroteo permanecen acordonadas y hay una importante presencia de agentes armados.

Confinamiento en los colegios cercanos

La situación también ha obligado a adoptar medidas de seguridad en los centros educativos de los alrededores. Los alumnos de las escuelas próximas permanecen confinados mientras las autoridades han pedido a los vecinos que mantengan las puertas cerradas y se alejen de las ventanas.

DCPS has been in contact with schools and parents to keep our students, teachers and staff safe. Several schools around the area of this morning's shooting in Logan Circle are locked down. https://t.co/6NnxV0mx9l — Councilmember Brooke Pinto (@CMBrookePinto) November 12, 2026

Los primeros testimonios difundidos en redes sociales han descrito momentos de caos en el interior del gimnasio cuando comenzaron los disparos. También han apuntado a que el sospechoso podría haberse refugiado en un apartamento y haber efectuado disparos a través de la puerta.