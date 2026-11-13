Trump contempla una campaña militar corta para "dejar resuelto lo de Cuba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de que acabe su mandato, en 2029, y tiene la persona perfecta para hacerlo. "Alguien muy bueno y talentoso", ha apuntado durante una entrevista telefónica concedida a la cadena Salem News Channel, "se llama Marco, Marco Rubio".

President Trump says he wants to see Cuba freed before he leaves office, pointing to Secretary of State Marco Rubio as a key figure in those efforts. #Cuba #Rubio #Trump pic.twitter.com/VnHhzeUM3E — Salem News Channel (@WatchSalemNews) November 12, 2026

Como ha recordado el mandatario norteamericano, los padres del secretario de Estado son cubanos y a él "le encantaría hacerlo". "Cuba es un estado fallido" y "lo estamos observando", ha continuado Trump. Se lo debe al 94% de los cubanos que viven en EEUU, votaron por él y le hicieron ganar en Florida.

Así ha respondido a la pregunta de si contemplaría una campaña militar en la isla caribeña para propiciar un cambio de régimen. El presidente estadounidense se salió por la tangente, pero el presentador insistió en plantear la posibilidad de una intervención corta, de una semana, a lo que Trump reaccionó afirmando que "lo consideraría".

La idea está encima de la mesa desde que Trump ordenara a las fuerzas especiales estadounidenses entrar en Venezuela para capturar al sátrapa Nicolás Maduro y su esposa para que fueran juzgados en EEUU por múltiples delitos relacionados con el narcoterrorismo e intentar instaurar de nuevo la democracia en el país andino. "Cuba es la siguiente", dijo.

Llegó a amenazar con "tomar" la isla si quienes están en el poder no realizan los cambios necesarios para iniciar el camino hacia una Cuba libre. El propio Rubio explicaba el pasado lunes que el objetivo de EEUU es que el país caribeño "tenga un futuro mejor". En su caso, apeló a que —aunque ayuden a ponerla en el camino— los cubanos "despierten".