Vuelca un barco turístico en el Misisipi al chocar con un buque industrial

Un grave accidente ocurrió este viernes en el río Misisipi cuando un barco turístico con 129 personas a bordo sufrió un choque mientras navegaba por el estado de Luisiana. La embarcación, llamada American Heritage, impactó de manera violenta contra una barcaza industrial muy cerca del muelle de la zona metropolitana. A raíz de este suceso, todos los ocupantes tuvieron que ser evacuados de urgencia mediante un rápido operativo coordinado por los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

El choque se produjo alrededor de las 12:30 del mediodía, hora local. En ese momento, el barco turístico estaba realizando las maniobras para acercarse a la zona de llegada y facilitar así que los pasajeros pudieran bajar de la nave. En ese momento, se produjo el impacto contra la barcaza industrial, lo que desató momentos de gran angustia y tensión entre las personas que se encontraban dentro del barco.

La fuerza del golpe fue tan grande que varias personas cayeron al agua y tuvieron que nadar hacia las rampas del muelle para ponerse a salvo. Por otro lado, los servicios sanitarios que trabajaron en la zona confirmaron que, como resultado de este accidente, al menos doce personas sufrieron heridas de distinta gravedad y tuvieron que recibir atención médica en varios hospitales cercanos.

Dramatic footage shows the aftermath of a tanker colliding with the American Heritage river cruise ship on the Mississippi River in New Orleans. pic.twitter.com/pXMEGpKzgJ — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) November 13, 2026

La gravedad del choque quedó registrada en diversas grabaciones que fueron tomadas por personas que presenciaron lo ocurrido y que luego se difundieron a través de las redes sociales. En esas imágenes se puede observar con claridad la dureza del impacto: el barco turístico aparece inclinado hacia un lado y parcialmente hundido, justo al lado de uno de los puentes que cruzan el río Misisipi.

Ante el riesgo de que la embarcación terminara hundiéndose por completo, varias unidades de remolcadores se desplazaron de inmediato hasta el punto exacto del accidente. El objetivo de estas unidades era contener el barco para evitar su hundimiento total. Además, los equipos que trabajaban en el río aseguraron toda la zona alrededor del choque para no interrumpir ni dificultar el intenso tráfico de barcos comerciales que circulan habitualmente por esta vía fluvial.

Por su parte, la empresa que opera este viaje turístico, llamada American Cruise Lines, publicó un comunicado oficial para pronunciarse sobre lo sucedido. En este mensaje, la compañía confirmó el accidente y aseguró que tanto los viajeros como los miembros de la tripulación se encuentran a salvo gracias a las rápidas labores de rescate y auxilio que se llevaron a cabo en el lugar.

Finalmente, la empresa operadora destacó su total disposición para colaborar con la Guardia Costera de Estados Unidos y con las autoridades del puerto. El objetivo de esta colaboración conjunta es poder aclarar cuáles fueron las causas materiales que provocaron el choque contra la barcaza industrial, unos motivos que, por el momento, continúan bajo investigación oficial.