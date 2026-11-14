La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

Tras horas de caos en el espacio aéreo estadounidense, la Administración de Donald Trump ha anunciado la reapertura del espacio aéreo descartando que se haya tratado de un ataque terrorista contra EEUU.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", declaró.

En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft.

"El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo. Estamos trabajando para resolver el problema, y esperamos tener las operaciones en marcha y funcionando", aseguró.

Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva. El secretario pidió al Congreso autorizar "fondos de emergencia" para poder modernizar la infraestructura de control aéreo.

4.700 vuelos cancelados

La interrupción provocó más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos de FlightRadar. La acumulación de incidencias podría prolongar las alteraciones en las operaciones aéreas durante el fin de semana.

Pese a la suspensión, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia pudieron despegar, al no tener previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense. La interrupción también afectó a las operaciones de transporte de mercancías y correo de compañías como FedEx y UPS.

La de este viernes fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de la adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del fallo del sistema de avisos a los pilotos registrado en enero de 2023. "Esto no es otro 11S", declaró Mullin poco después de que se anunciara la suspensión de vuelos, en un intento de tranquilizar a la población.

"Una red antigua que dejó de funcionar"

"Va a seguir fallando", advirtió Duffy durante su conferencia en la Casa Blanca al referirse a los equipos antiguos que todavía utiliza la Administración Federal de Aviación (FAA).

El secretario describió el incidente como un problema de infraestructura antigua, que no ha sido renovada desde 1980, y que no soportó la carga de las nuevas actualizaciones tecnológicas.

Ante las insistentes preguntas de los medios, Mullin aseguró que las autoridades no habían encontrado indicios de un ataque informático contra los sistemas de comunicaciones que provocaron la suspensión, aunque evitó descartarlo por completo.

Preguntado por periodistas sobre si podían afirmar con total certeza que no se trataba de un ciberataque o de una intervención de inteligencia artificial, respondió: "Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así".

El secretario de Seguridad Nacional también descartó una relación entre el fallo de la FAA y los problemas registrados en Microsoft Outlook el día anterior. "No hay ninguna razón para relacionar esas dos cosas", afirmó, según explicó durante la comparecencia.

Una renovación de hasta 50.000 millones

Tras las horas de caos, la Administración Trump pidió al Congreso otros 30.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control aéreo, sustituir torres de control y renovar instalaciones aeroportuarias.

La solicitud oficial contempla 10.100 millones para los sistemas de control del tráfico aéreo, 2.000 millones para las torres y 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria, incluidos 10.000 millones para terminales. Durante la comparecencia, Duffy llegó a reclamar hasta 50.000 millones de dólares.

El secretario criticó reiteradamente al Congreso por no asignar más fondos a la infraestructura aérea. "No puedo construir cosas si no tengo dinero", afirmó.