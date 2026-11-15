Dos heridos al chocar dos aviones en Miami tras el apagón aéreo en EEUU

Dos aviones colisionaron durante la noche del sábado en la pista de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, en un incidente que dejó dos personas heridas leves. El accidente se produjo cuando el tráfico aéreo del país todavía trataba de recuperar la normalidad después de la suspensión de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) el viernes, que provocó importantes alteraciones en las operaciones aeroportuarias y la cancelación de más de 10.000 vuelos.

El choque se produjo cuando la punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra el morro de un Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves circulaban por las instalaciones aeroportuarias. Según explicó la FAA en un comunicado, el avión de la compañía panameña se dirigía hacia la puerta de embarque después de aterrizar, mientras que el aparato de la empresa de transporte de mercancías se encontraba rodando hacia la pista para iniciar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas locales del sábado, las 02:00 GMT del domingo, aunque el director de comunicación del aeropuerto, Greg Chin, situó el accidente aproximadamente a las 21:15 horas en declaraciones a CNN. Dos personas resultaron heridas leves y recibieron asistencia en el mismo aeropuerto por parte de los equipos de bomberos y rescate, según confirmó Chin.

La Administración Federal de Aviación explicó que los controladores aéreos habían indicado previamente a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines. Pese a las instrucciones recibidas, ambos aparatos terminaron entrando en contacto mientras se desplazaban por la zona de rodaje. La agencia estadounidense ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión y determinar cómo se produjo el impacto.

La conversación entre los pilotos y los controladores

Una grabación de las comunicaciones del control de tráfico aéreo permitió conocer algunos de los momentos posteriores al choque. En ella, el piloto del avión de Copa Airlines comunicó que habían recibido un impacto: "Alguien nos golpeó", se escucha decir a la tripulación mientras el controlador preguntaba a los pilotos del aparato de UPS si habían hecho contacto con la otra aeronave.

La respuesta del piloto de UPS fue que habían avanzado demasiado y que el otro avión les había rozado con el ala. Tras conocer lo sucedido, el controlador indicó a la tripulación de Copa Airlines que mantuviera su posición y les informó de que los camiones de bomberos se encontraban de camino para atender la situación.

Poco después, desde el avión de la compañía panameña comunicaron que aparentemente habían perdido la punta del ala izquierda. Estos intercambios permitieron conocer los daños observados por los propios pilotos inmediatamente después de la colisión.

El vuelo de Copa Airlines acababa de aterrizar en Miami procedente de Ciudad de Panamá, en Panamá. Por su parte, el Boeing 767 de UPS se preparaba para despegar con destino a Bogotá cuando se produjo el contacto entre las dos aeronaves.

UPS colaborará con la investigación

La compañía UPS confirmó que su tripulación se encontraba a salvo y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. "Estamos comprometidos a colaborar con las autoridades para determinar qué ocurrió", señaló la empresa en una declaración recogida por CNN.

Por el momento, la FAA mantiene abierta la investigación sobre el accidente. CNN también se puso en contacto con Copa Airlines para solicitar comentarios sobre lo sucedido.

A pesar de la colisión, el resto de los vuelos pudieron continuar sus operaciones y fueron redirigidos a otras pistas, sin que el incidente afectara al funcionamiento general del aeropuerto. Las dos personas heridas fueron atendidas en el lugar y sus lesiones fueron calificadas de leves por la dirección de comunicación de las instalaciones aeroportuarias.

El accidente llega tras el caos aéreo del viernes

La colisión se produjo en un momento especialmente complicado para el transporte aéreo estadounidense. Apenas un día antes, la FAA había ordenado paralizar durante cuatro horas toda la actividad aérea del país debido a un fallo técnico en el sistema de comunicaciones. El problema obligó a suspender las operaciones y desencadenó una oleada de cancelaciones y retrasos que todavía afectaba a numerosos viajeros durante el sábado.

La interrupción dejó a miles de pasajeros pendientes de la reprogramación de sus vuelos y provocó importantes dificultades en diferentes aeropuertos. En Miami, algunos viajeros tuvieron que pasar la noche en las terminales, donde llegaron a dormir en el suelo mientras esperaban noticias sobre sus conexiones y nuevas fechas de salida.

Desde entonces, las compañías aéreas y los aeropuertos trataban de recuperar progresivamente la normalidad. Las cancelaciones acumuladas superaban los 10.000 vuelos desde el inicio de las incidencias, mientras que las autoridades estadounidenses confiaban en que el tráfico aéreo pudiera volver a funcionar con normalidad durante este domingo.

De esta manera, el accidente entre los aviones de Copa Airlines y UPS añadió un nuevo incidente a una jornada marcada por las dificultades operativas del transporte aéreo en Estados Unidos, aunque en esta ocasión las consecuencias personales fueron limitadas y las operaciones del aeropuerto de Miami no tuvieron que paralizarse.