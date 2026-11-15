EEUU apunta a obras en el cableado como causa del caos aéreo que obligó a cancelar más de 5.000 vuelos

Las incidencias en el espacio aéreo de Estados Unidos han dejado a miles de viajeros atrapados en las terminales tras un grave problema técnico. El origen de la crisis, que motivó la suspensión total de los despegues durante varias horas, se debió a los trabajos de sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en las líneas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Esta labor provocó una saturación en el sistema de control que obligó a adoptar una medida extraordinaria empleada únicamente tres veces en lo que va de siglo.

Las autoridades de Estados Unidos divulgaron este sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues, que sigue causando retrasos y caos en los aeropuertos a pesar de que se reaundó ayer con normalidad el tráfico aéreo.

Las cuatro horas que duró la inusual medida, aplicada solo tres veces este siglo, continuaban hoy afectando a miles de pasajeros en todo el país, con más de 5.500 vuelos cancelados y 6.900 retrasados hasta las 17:30 hora local (22:30 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware.

Pese a las especulaciones iniciales, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha descartado por completo la hipótesis de una agresión informática externa. En su lugar, ha señalado directamente a las deficiencias y retrasos acumulados en unos sistemas que calificó de obsoletos. Las pesquisas se centran en determinar si existió negligencia humana o si se produjo la instalación de un componente defectuoso por parte de la contratista privada L3Harris, compañía encargada del mantenimiento de estas infraestructuras.

La firma proveedora ha manifestado su colaboración con la investigación oficial, asegurando que la modernización de los enlaces de telecomunicaciones se efectúa bajo supervisión de la FAA. Por su parte, el responsable del organismo, Bryan Bedford, ha rechazado tajantemente que el incidente guarde relación con las aplicaciones de inteligencia artificial implementadas recientemente para la gestión meteorológica y de rutas. Los gestores confían en que el tráfico recupere la plena normalidad a lo largo del domingo.

El colapso operativo ha tenido un impacto severo en nudos de conexión clave como Chicago, Atlanta, Boston y Nueva York, donde las autoridades locales han habilitado medidas de auxilio a los usuarios varados. Entretanto, las principales compañías de aviación comercial han optado por eliminar penalizaciones económicas a los pasajeros, flexibilizando los cambios de fecha y las devoluciones para amortiguar el perjuicio ocasionado a los viajeros.

El incidente ha saltado con rapidez a la confrontación partidista. Mientras el Departamento de Transporte insiste en reclamar una partida presupuestaria de 30.100 millones de dólares al Congreso para modernizar las instalaciones, dirigentes de la oposición demócrata han aprovechado los retrasos para pedir ceses. La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, ha reclamado la destitución inmediata del secretario de Transporte, mientras el presidente, Donald Trump, evalúa los informes técnicos de cara al debate parlamentario sobre el gasto público en infraestructuras.