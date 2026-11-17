La red altamente clasificada de la que dependen los empleados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para intercambiar información sensible a nivel interno, se encuentra fuera de servicio. Según ha explicado la cadena CNN , el sistema afectado es NSA Net, la plataforma utilizada por el personal del organismo para intercambiar información clasificada a nivel interno.

Hasta el momento, las fuentes consultadas por la cadena estadounidense señalan que no existen indicios de que el fallo haya sido provocado por un ciberataque. Mientras los equipos técnicos trabajan para determinar el alcance real de la avería, la dirección de la agencia ha optado por implementar un sistema de llegadas escalonadas para sus empleados. CNN informó que ya ha solicitado una postura oficial a la NSA respecto al incidente.

A pesar de la relevancia operativa de la red afectada, la interrupción no compromete el flujo de comunicación urgente hacia la Casa Blanca. Según explicaron a la CNN diversas fuentes, el Gobierno cuenta con múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo seguras para contactar directamente con el presidente Donald Trump a bordo del Air Force One.

El mandatario se encuentra actualmente de gira por Asia; tras su estancia en Filipinas, tiene previsto viajar este miércoles a China para sostener reuniones con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Este incidente en la principal agencia de inteligencia estadounidense ocurre poco después de una serie de problemas técnicos de gran escala que han golpeado a diversas empresas como Microsoft y al sector aéreo del país.

El pasado viernes, un fallo masivo en los sistemas obligó a la suspensión total de los despegues a nivel nacional. El origen de la crisis se debió a los trabajos de sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en las líneas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Esta labor provocó una saturación en el sistema de control que obligó a adoptar una medida extraordinaria empleada únicamente tres veces en lo que va de siglo.