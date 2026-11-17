El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha reclamado una renovación del sistema de control del tráfico aéreo del país y ha pedido al Congreso 50.000 millones de dólares —unos 45.000 millones de euros— para modernizar una infraestructura que, según ha denunciado, acumula décadas de antigüedad.

Su petición llega después de un fallo en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) que obligó a suspender temporalmente los despegues y provocó la cancelación de miles de vuelos.

Un programa informático de los años noventa

Duffy ha defendido la necesidad de sustituir el software que se utiliza actualmente para gestionar las aeronaves en el espacio aéreo estadounidense. En una entrevista concedida a Fox News, el secretario ha explicado que el programa se desarrolló en la década de 1990 y que, aunque sigue funcionando, considera necesario reemplazarlo para mejorar la seguridad y la eficiencia.

"Necesito un software nuevo", ha afirmado. Según Duffy, mantener el funcionamiento actual no basta para afrontar las necesidades del sistema de aviación estadounidense. Por ello, ha reclamado un programa completamente nuevo que permita actualizar la gestión del tráfico aéreo.

El responsable de Transporte también ha señalado la antigüedad de las instalaciones. Como ejemplo, ha indicado que el último centro de control aéreo construido en Estados Unidos data de 1969.

Duffy reclama una inversión de 50.000 millones

La renovación del software forma parte de un proyecto más amplio para modernizar la red de control aéreo. Duffy ha solicitado al Congreso 50.000 millones de dólares, una cantidad que el Departamento de Transporte destinaría a actualizar las infraestructuras.

El secretario ha pedido que la inversión cuente con respaldo de los dos partidos. A su juicio, durante décadas no se han realizado las inversiones necesarias para renovar el sistema. "Espero que el Congreso, mediante un esfuerzo bipartidista, realice las inversiones que no se han hecho durante décadas", ha manifestado durante la entrevista.

Duffy ha defendido que la Administración Federal de Aviación ya está desarrollando trabajos de construcción a una escala que ha calificado de inédita. También ha asegurado que, si consigue los fondos solicitados, se compromete ante el Congreso, los ciudadanos estadounidenses y el presidente Donald Trump a ejecutar las inversiones previstas.

El objetivo, según sus palabras, es llevar a cabo una renovación de las infraestructuras que permita cambiar el futuro de la aviación en Estados Unidos.

Miles de vuelos cancelados por el fallo de la FAA

La petición de fondos llega después de un grave problema en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación. El fallo, registrado el viernes anterior a las declaraciones de Duffy, obligó a suspender temporalmente todos los despegues en Estados Unidos.

Las consecuencias se prolongaron durante el fin de semana. Las aerolíneas cancelaron más de 9.200 vuelos el viernes, casi 6.700 el sábado y otros 1.600 el domingo. El tráfico aéreo comenzó después a recuperar la normalidad.

El incidente puso de nuevo el foco en el estado de las infraestructuras que permiten coordinar los movimientos de las aeronaves. La interrupción de las comunicaciones afectó al funcionamiento del control aéreo y llevó a las autoridades a detener temporalmente las salidas de vuelos en todo el país.

Un enrutador defectuoso durante las obras en Arizona

Las autoridades federales atribuyen el problema a una sobrecarga en la infraestructura heredada de control del tráfico aéreo. Según la explicación oficial, el fallo estuvo relacionado con un enrutador defectuoso durante unos trabajos para sustituir cableado de cobre por fibra óptica en Arizona.

Las obras estaban a cargo de la empresa concesionaria L3Harris. La incidencia en ese proceso provocó el colapso de los sistemas de telecomunicaciones de la FAA y la consiguiente suspensión temporal de los despegues.