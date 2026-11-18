El escrutinio de las elecciones legislativas en Estados Unidos ha concluido finalmente en el estado más septentrional con una victoria de notable trascendencia política. Catorce días después de la jornada electoral, la demócrata Mary Peltola se ha impuesto al senador republicano Dan Sullivan en la pugna por el escaño de Alaska, certificando el último asiento que restaba por dirimir en el Senado. Con este resultado, el Partido Demócrata amplía su dominio parlamentario en Washington hasta alcanzar una mayoría de 56 escaños de cara a la reconfiguración del Congreso.

Tras confirmarse las proyecciones, Peltola ha recurrido al habitual discurso económico intervencionista de su formación para celebrar el desenlace electoral ante sus partidarios. A través de sus redes sociales, la nueva senadora afirmó: "Como alaskeña de toda la vida que ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de los alaskeños en nuestra lucha contra la codicia empresarial, para reducir los costes y dar prioridad a Alaska". Poco después, defendió en una comparecencia que el statu quo en Washington no puede prolongarse y prometió actuar contra el encarecimiento de los combustibles y promover la vivienda pública.

Por su parte, las filas conservadoras han optado por la prudencia ante la lentitud del proceso de verificación de sufragios. El portavoz del republicano Sullivan, Nate Adams, advirtió de que los ciudadanos del territorio merecen un recuento completo y preciso, evitando convalidar estimaciones externas hasta que "cada voto legal sea contabilizado y certificado". El equipo de campaña anunció que fijará una posición definitiva hacia el final de la semana, una vez concluyan los procedimientos reglamentarios.

El resultado altera sensiblemente los equilibrios de poder en la capital estadounidense. La bancada demócrata contará con 56 legisladores en la Cámara Alta tras la renovación de las actas —once más de los que ostentaba hasta la fecha—, lo que supone su mayor cuota de representación en dicha institución desde el bienio comprendido entre 2009 y 2011. La marca consolida el fracaso de las expectativas del Partido Republicano, incapaz de retener un feudo históricamente propicio y lejos de las cifras necesarias para ejercer el contrapeso legislativo.

Más allá del tablero partidista, la cita con las urnas deja un registro inédito en términos institucionales por la presencia de representantes de origen nativo en los puestos de máxima responsabilidad pública. A la llegada de Peltola al Senado se suma el triunfo en Minnesota de Peggy Flanagan, quien también ejercerá labores de senadora federal. Este avance en las estructuras de poder se completa en el ámbito estatal con la elección de Deb Haaland como gobernadora de Nuevo México, conformando un hito sin precedentes en la historia política del país.