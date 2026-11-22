La tensión y el pánico se apoderaron este sábado del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma cuando agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) irrumpieron en una concurrida pasarela de embarque para detener a un padre de origen mexicano y a su hija. Los hechos, ocurridos segundos antes de que los pasajeros subieran a un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, quedaron registrados en varios vídeos grabados por testigos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes difundidas se observa cómo los agentes federales reducen y arrastran al hombre, identificado posteriormente por las autoridades como Ricardo Larrondo Mendoza, mientras su hija , Sofía Larrondo , suplica entre gritos que no se lo lleven. "Tengo un permiso de trabajo", exclama la joven intentando explicar su situación legal antes de ser también arrestada por los oficiales.

🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑 "They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!" Well, that's that. A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to… pic.twitter.com/jm1enANsSh — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026

La intervención generó un fuerte revuelo entre el resto de viajeros que aguardaban en la puerta de embarque. Varios testigos recriminaron a los efectivos que actuaran con el rostro cubierto y sin identificarse, e intentaron interponerse para frenar la detención.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la operación asegurando que el objetivo era arrestar a Larrondo Mendoza por permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visado, una infracción migratoria que también atribuyen a su hija. Además, el organismo informó de la detención de una tercera pasajera que presuntamente arrojó café caliente contra los agentes durante el forcejeo y que ahora se enfrenta a cargos federales por agresión a un funcionario.

Por su parte, la compañía aérea Alaska Airlines confirmó que los agentes del ICE actuaron sin previo aviso. La aerolínea expresó su preocupación por un operativo que calificó de angustioso tanto para los pasajeros como para su tripulación, recalcando que la empresa no dirige ni coordina las actuaciones de control migratorio dentro de las instalaciones aeroportuarias.

El incidente ha desatado una inmediata oleada de críticas políticas en el marco del endurecimiento de las redadas migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump. El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, calificó de "horrible y escalofriante" la intervención y anunció la apertura de una investigación para esclarecer cómo accedieron los agentes a la pasarela de embarque. Asimismo, el mandatario estatal señaló que los oficiales podrían haber infringido una ley local que restringe el uso de pasamontañas y máscaras durante los operativos policiales.

Mientras familiares y organizaciones civiles han iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear la defensa legal de ambos detenidos, legisladores demócratas en el Congreso han reiterado su intención de impulsar audiencias e investigaciones sobre los métodos empleados por el ICE en aeropuertos y espacios públicos.