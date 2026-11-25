Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que deportó el Gobierno Trump a El Salvador y que finalmente tuvo que volver a Estados Unidos, y cuyo caso generó una enorme polémica entre el Gobierno y los demócratas por la política inmigratoria del magnate, ha decidido irse de EEUU para instalarse en España con el fin de evitar su deportación a Liberia, en el marco de los traslados forzosos pactados por el Ejecutivo estadounidense con varios gobiernos de países africanos.

Así lo ha confirmado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado en el que asegura que en su cartera están "encantados de anunciar que Kilmar Ábrego García se ha autoexpulsado de Estados Unidos a España".

"Prometimos al pueblo estadounidense que este traficante de personas, maltratador de su mujer, miembro de una banda y depredador de menores no permanecería en nuestro país", ha afirmado en una nota en la que también dice que"no es ni será nunca un hombre de Maryland", en alusión a la dispar imagen que da de él la oposición. "Es un extranjero ilegal delincuente de El Salvador y representaba una amenaza para la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses. No va a volver, a pesar de los esfuerzos de los políticos que dedicaron enormes cantidades de tiempo y dinero a defender a esta escoria", dice.

El departamento añade, "para que quede claro", que Kilmar Ábrego García "salió de Estados Unidos en cumplimiento de una orden de expulsión": "Pagó su propio vuelo y no recibió ningún incentivo. Nunca se le permitirá volver a entrar en Estados Unidos", avisa.

En el mismo texto, acusa a "grandes medios de comunicación" y a los políticos de haber intentado "difundir una historia lacrimógena que lo presentaba falsamente como un 'hombre de Maryland' y no como un inmigrante ilegal" y enumera las acusaciones contra él: de García dicen que era un "conocido miembro de la banda MS-13", "designada como organización terrorista extranjera", y que en su detención se le encontraron drogas y fajos de billetes; que era sospechoso de traficar con personas; de haber sido denunciado por violencia doméstica y de haber acosado sexualmente a una menor.

We are DELIGHTED to announce that Kilmar Abrego Garcia has self-deported from the United States to Spain. We promised the American people that this human trafficker, wife beater, gang member, and child predator would not remain in our country. This Salvadoran man will no longer… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 25, 2026

"Está fuera de las calles estadounidenses", subraya el Servicio de Seguridad en la publicación en redes en que ha difundido el comunicado y en la que aprovecha para lanzar un nuevo ataque a Pedro Sánchez y sus políticas migratorias aludiendo a la marcha de García a España. Apunta que "Ábrego García ha optado por autodeportarse a España, un país que ha recibido a decenas de miles de inmigrantes en situación irregular", mientras que, "bajo el liderazgo del presidente Trump, este despreciable criminal no encontró ningún refugio seguro en Estados Unidos".

"No sorprende que este delincuente inmigrante ilegal haya elegido ir a España, un país que a principios de este año fue invadido por decenas de miles de inmigrantes ilegales", dice en posible alusión a Ceuta, aunque ocurrió en verano. "Las radicales políticas de fronteras abiertas de España han convertido al país que una vez fue grande en un caldo de cultivo para los inmigrantes ilegales. Menos mal que se ha ido", añade.

Kilmar Abrego Garcia has self deported to Spain. It's not surprising this criminal illegal alien would choose to go to Spain, a country that earlier this year was invaded by tens of thousands of illegal aliens. Spain's radical open-border policies have made the once-great… pic.twitter.com/T3XcO0EUBr — Homeland Security (@DHSgov) November 25, 2026

Su marcha a España pone fin al periplo judicial de Ábrego García tras su detención en marzo de 2025 en Maryland. Tras el arresto, fue deportado a El Salvador, donde permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por el presidente Nayib Bukele. Allí, Ábrego denunció golpes, privación de sueño y torturas psicológicas.

En medio de la polémica, las autoridades estadounidenses gestionaron su regreso admitiendo un "error administrativo". A su vuelta, lo acusaron de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.