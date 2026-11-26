La fortuna le ha durado poco a Ariel Velásquez-Morales, un ciudadano salvadoreño que ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apenas seis días después de que se anunciase que había ganado un millón de dólares en la lotería de Massachusetts. El hombre, sobre el que pesaba una orden de expulsión desde 2014, se enfrenta ahora a su deportación, según ha informado la CNN.

Los agentes del ICE han arrestado este martes a Velásquez-Morales en East Boston, el mismo barrio en el que había adquirido el boleto premiado. Según tres fuentes de la agencia consultadas por Fox News, el salvadoreño ha intentado escapar de los agentes, que finalmente han conseguido detenerlo tras una breve persecución a pie. La intervención ha quedado registrada por las cámaras corporales de varios de los efectivos.

El pasado 21 de noviembre, la Lotería de Massachusetts había difundido en sus redes sociales una fotografía en la que el salvadoreño posaba sonriente con su premio. Una imagen que la oficina del ICE en Boston ha utilizado posteriormente para anunciar su detención.

Entre las reacciones que suscitó la publicación en X, un usuario hizo referencia a la situación irregular del ganador: "¿Actualizaréis la foto añadiendo que es un 'alien ilegal'?". Por su parte, el subdirector de Asuntos Públicos del ICE, Micah Bock, ha ironizado sobre lo sucedido en el comunicado en el que la agencia ha anunciado su arresto: "Parece que se le acabó la suerte".

Diez dólares por un boleto millonario

Velásquez-Morales se había gastado tan solo diez dólares en un boleto de la modalidad de rasca y gana denominada $2,000,000 50X Cashword. Era la primera vez que participaba en este juego, en el que consiguió acertar once palabras.

Aunque el premio ascendía a un millón de dólares, el salvadoreño optó por recibir el dinero en un único pago de 650.000 dólares antes de impuestos. Según ha informado NBC Boston, el ganador había trasladado a los responsables de la lotería su intención de ahorrar e invertir el dinero.

El establecimiento en el que adquirió el boleto, el Sumner Market de East Boston, también se ha visto beneficiado por la suerte del salvadoreño, al corresponderle 10.000 dólares por haber vendido el boleto premiado.

Según ha explicado un portavoz de la Lotería de Massachusetts al diario británico The Independent, residir legalmente en Estados Unidos no es un requisito para cobrar un premio. Por el momento, se desconoce si Velásquez-Morales podrá conservar el dinero tras su deportación.

Una orden de expulsión desde 2014

Según la información facilitada por las autoridades estadounidenses, Velásquez-Morales entró ilegalmente en Estados Unidos el 15 de mayo de 2013, durante el mandato de Barack Obama, a través del Valle del Río Grande, en las inmediaciones de la localidad de Roma, en Texas.

Tras su entrada en el país, los agentes de la Patrulla Fronteriza le notificaron que debía comparecer ante un juez de inmigración y le proporcionaron una lista de servicios de asistencia jurídica gratuita antes de dejarle en libertad.

El 24 de abril de 2014, un juez de inmigración del Departamento de Justicia decretó su expulsión del país. Sin embargo, el ciudadano salvadoreño ha permanecido en territorio estadounidense durante más de doce años pese a dicha resolución, de acuerdo con la versión del ICE.

El detenido permanecerá bajo custodia de la agencia hasta que se ejecute su deportación. Por el momento, la CNN no ha podido confirmar si dispone de representación legal.

Las incógnitas de su detención

Se desconoce si la difusión de la fotografía del ganador de la lotería ha contribuido a su localización por parte de las autoridades migratorias. El ICE no ha respondido a las preguntas de la CNN sobre los motivos concretos que han propiciado su arresto ni ha precisado dónde permanece detenido.

El arresto de Velásquez-Morales se suma al de un joven catalán de 22 años que estudiaba en Estados Unidos y que también ha sido detenido por agentes del ICE.