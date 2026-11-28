Un grupo de hackers informáticos ha logrado penetrar la principal infraestructura informática en la nube de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en una intrusión que podría haber comprometido aplicaciones militares e información personal sensible. Así lo informaron este viernes las cadenas estadounidenses NBC News y CBS citando a fuentes oficiales.

Según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a NBC News, la brecha fue detectada a lo largo del último mes durante una actualización de la plataforma. Por el momento, las autoridades desconocen tanto la autoría como el alcance exacto de los datos afectados.

Desde las Fuerzas Aéreas han declinado confirmar o desmentir el incidente. Un portavoz de la institución señaló en un comunicado que el cuerpo militar no comenta sobre vulnerabilidades ni sobre el estado operativo de sus redes, aunque subrayó que garantizar la seguridad y resiliencia de sus activos críticos sigue siendo "una prioridad absoluta".

Tampoco ha ofrecido detalles la empresa tecnológica Leidos, contratista principal encargada de operar y proteger el sistema, denominado Cloud One, desde el pasado mes de mayo tras adjudicarse un contrato de 454,9 millones de dólares (casi 420 millones de euros). La compañía ha evitado pronunciarse y se ha remitido a la postura oficial de las autoridades militares.

Cadena de incidentes en agencias federales

Este ciberataque forma parte de una serie de intrusiones registradas durante el último mes en distintas agencias federales estadounidenses. Entre los organismos afectados figuran el FBI, donde los atacantes accedieron a una base de datos nacional de antecedentes penales, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).

Esta oleada de brechas de seguridad coincide en el tiempo con los cambios en la cúpula tecnológica del Gobierno estadounidense. La semana pasada fue destituido el director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, en una decisión impulsada por el jefe de Gabinete presidencial, Stephen Miller, según fuentes citadas por CBS News.

Sector aéreo y multinacionales también afectadas

En paralelo a estas incidencias en el ámbito de la defensa y la inteligencia, semanas atrás el sector aéreo estadounidense sufrió también una paralización total tras ordenar la Administración Federal de Aviación (FAA) la suspensión temporal de todas las salidas comerciales en los aeropuertos del país por "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad". Aunque la medida generó alarma inicial, tanto el secretario de Transporte, Sean Duffy, como el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartaron que se tratara de un ataque terrorista y atribuyeron el bloqueo a un "problema de comunicación" e interrupción en las telecomunicaciones del control del tráfico aéreo.

De igual forma, en el ámbito tecnológico se registró hace unas semanas un apagón global de más de 20 horas en las principales herramientas corporativas de Microsoft, como Teams, Microsoft 365, Copilot, SharePoint y Exchange Online, que paralizó la actividad de empresas en 70 países. Ante las especulaciones iniciales, la multinacional descartó que el incidente guardara relación con un ciberataque o con sus sistemas de inteligencia artificial, explicando que el origen estuvo en un fallo técnico derivado de una actualización previa de su capacidad de red, tras lo cual procedió a restablecer sus servidores de forma escalonada para garantizar una recuperación estable.