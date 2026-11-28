Un movimiento sísmico de magnitud 5 en la escala de Richter ha sacudido en la mañana de este sábado el sur del estado de California, según ha confirmado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El fenómeno, registrado a las 09:30 hora local (17:30 GMT), ha tenido su epicentro localizado en aguas del océano Pacífico, frente al litoral costero de la localidad de Manhattan Beach, a escasos 30 kilómetros al sur del área metropolitana de Los Ángeles.

De acuerdo con las estimaciones iniciales del organismo científico, el hipocentro del temblor se ha ubicado a una profundidad de 12,2 kilómetros. Aunque la sacudida se ha dejado sentir con claridad en amplias zonas del suroeste norteamericano —una de las demarcaciones con mayor densidad de población y actividad económica de los Estados Unidos—, los servicios de emergencia no han registrado daños estructurales ni incidentes personales de consideración.

Las autoridades federales y estatales han descartado la activación de cualquier tipo de alerta por tsunami tras analizar las características geológicas y el impacto del evento. El propio USGS ha calificado el movimiento como un temblor "moderado", categoría técnica que suele implicar oscilaciones perceptibles en edificaciones, caídas accidentales de objetos o vajillas y la eventual rotura de cristales, pero que raras veces compromete la integridad de las construcciones modernas adaptadas a la exigente normativa sismorresistente californiana.

Al suceso principal le han seguido con posterioridad diversas réplicas de menor intensidad, habituales en reajustes tectónicos de esta naturaleza. El temblor se suma a una serie continuada de pequeñas sacudidas detectadas en la región durante las últimas semanas, un recordatorio recurrente de la compleja red de fallas que atraviesa la costa oeste estadounidense y que mantiene a los equipos de protección civil en permanente estado de vigilancia preventiva.

A pesar del lógico sobresalto inicial entre los residentes de las localidades costeras, las principales redes de transporte, suministros energéticos y comunicaciones han continuado operando con total normalidad en las infraestructuras. El departamento de bomberos y la Policía local han efectuado patrullas de supervisión en puentes, vías férreas e instalaciones críticas para confirmar la ausencia de desperfectos antes de dar por normalizada la situación.