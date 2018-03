El servicio de noticias del Vaticano censura a Benedicto XVI

El servicio de publicaciones del Vaticano ha publicado una colección con once volúmenes de diversos teólogos que en conjunto se ofrece como La Teología del Papa Francisco y alrededor de ella ha surgido una llamativa polémica.

Y es que resulta que, tal y como denuncia Infovaticana, Vatican News habría ocultado parte de la carta del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la edición, concretamente la carta en la que el antecesor de Francisco rechaza escribir un texto sobre la recopilación.

La información del servicio oficial de noticias del Vaticano destaca que Benedicto XVI ve "una continuidad interior" entre ambos pontificados, pero en el párrafo censurado, que sí reproduce Infovaticana, el Papa Emérito rechaza escribir sobre la colección , "porque en toda mi vida ha sido siempre claro que he escrito y me he expresado solamente sobre libros que había leído verdaderamente" y "por razones físicas" asegura que no está "en condiciones de leer los once opúsculos en un futuro próximo".

La información no aclara mucho la naturaleza del texto que se le había pedido a Benedicto XVI, sólo que según las palabras del propio Papa debía ser "una breve y densa página teológica".