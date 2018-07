Trump: "Creo que la UE es un enemigo"

Pocos días antes de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culminado su viaje al Reino Unido asegurando que "la Unión Europea es un enemigo".

En una entrevista para la CBS, el presentador le ha pedido a Trump que identifique cuál es su "mayor enemigo a nivel global en este momento" y el presidente estadounidense ha contestado: "Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo por lo que nos hacen con el comercio. Ahora no pensarías en la UE, pero son un enemigo."

Europa no es el único adversario de Estados Unidos, según Trump: "Rusia es enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos".

Trump arremete duramente contra la UE y acusa a sus miembros de haberse aprovechado económicamente de Estados Unidos, especialmente en lo relativo al gasto en defensa: "Respeto a los líderes de esos países, pero en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando sus cuentas", ha afirmado el presidente.

El presidente estadounidense ha criticado también la política energética alemana: "Alemania firmó el acuerdo del oleoducto con Rusia. Van a estar pagando a Rusia miles de millones de dólares al año por la energía. Yo digo que eso no es bueno. No es justo. Estás peleando por alguien que luego le da miles de millones de dólares a ese país del que le estás protegiendo. Hay mucha rabia".