Varios heridos al estrellarse un automóvil en las barreras de seguridad del Parlamento británico

El conductor del vehículo, cuya identidad por el momento se desconoce, ha sido detenido, según la información de Scotland Yard de la que se hace eco Efe. Las calles cercanas a la plaza del Parlamento de Westminster han sido cerradas al tráfico, mientras que varios vehículos policiales y ambulancias acudieron al lugar, cuentan los medios británicos. La estación de Westminster también ha sido cerrada.

La Policía Metropolitana de Londres ha informado de que el suceso ocurrió a las 7:37 hora local -9:37 en España- y según los agentes en la zona hay varios peatones heridos sobre cuyo estado aún no se tiene información, si bien los propios policías en la zona señalaban que no parece que deba temerse por la vida de ninguno de ellos.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.