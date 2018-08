En el día después de la tragedia en Génova, donde la caída de un puente acabó con la vida de 39 personas, Italia busca responsables. El Gobierno ha anunciado que retirará la concesión de la gestión de carreteras a Autoestrade per l'Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente. Según se supo tras el accidente, la compañía estaba efectuando trabajos para asegurar el pavimento.

El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, ha exigido la dimisión de los directivos de la empresa y el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha dicho que lo mínimo que puede hacer el Ejecutivo es retirar la concesión a la compañía. "Una compañía, como la que maneja ese tramo de autopista, que genera miles de millones de ganancias, debe explicar a los italianos por qué no ha hecho todo lo posible para reinvertir una parte de esas ganancias en seguridad", ha declarado.

"Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, el Estado lo hará", ha apuntado sobre esta retirada Toninelli, que también ha avanzado un "verdadero plan Marshall para garantizar el buen estado de las infraestructuras y el uso de dinero público para su mantenimiento. Y ha insistido en culpar a la empresa: "Las compañías que administran nuestras autopistas se embolsan los peajes más caros de Europa, mientras que pagan concesiones a precios vergonzosos. Ingresan miles de millones, pagan unos pocos millones de impuestos y ni siquiera realizan el mantenimiento necesario para puentes y carreteras".

Mientras, la Fiscalía de Génova ha abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe y teme que la razón haya sido "un error humano". "No ha sido una fatalidad, sino un error humano", ha declarado el fiscal general de Génova, Francesco Cozzi, a la televisión pública Rai. Desde la concesionaria, el directivo Stefano Marigliani ha afirmado que las labores estaban siendo supervisadas y que no había elementos que advirtieran de un inminente peligro, por lo que no descartan "ninguna hipótesis".

En los últimos cinco años se han desplomado otros cinco puentes en diversas regiones del país. Según Massimo Mariani, del Consejo Nacional de Ingenieros, tras los derrumbes están una manutención deficiente y unos materiales pobres. Otro ingeniero, Antonio Brancich, avisó en 2016 de los fallos del viaducto como recogió la prensa local este martes. "Yo ya había hablado de la tipología del puente, construido con materiales frágiles y que ha necesitado de un continuo mantenimiento en los últimos años", ha declarado a la televisión pública.

También el inspector Settimo Martinello, director general de 4 Emme, empresa de Bolzano que se ocupa de inspecciones y controles en puentes del país, ha recordado que muchos "puentes italianos tienen riesgo de derrumbarse" y que cada años "se vienen abajo varios". El director del Instituto de tecnología de la construcción, Antonio Occhiuzzi, ha argumentado que "gran cantidad de puentes en Italia han superado el tiempo para el que fueron construidos".

Tras el siniestro de Génova, el suceso similar más reciente se remonta a abril de 2017, cuando se desmoronó un viaducto en una carretera de la localidad de Fossano, en la región de Piamonte. En marzo de 2017, cayó un puente en la autopista A14, a la altura de la localidad de Camerano, en la región de las Marcas, un suceso en el que murieron dos personas y tres resultaron heridas.

En octubre de 2016, un paso elevado se cayó sobre una carretera de la localidad de Annone di Brianza, en la región de Lombardia, murió una persona y hubo cinco heridos; y en enero de 2015 se hundió parte de un viaducto construido en la autovía que une las ciudades sicilianas de Palermo y Agrigento, una semana después de que fuera inaugurado, sin dejar víctimas. En Cerdeña, en noviembre de 2013, cedió un puente en una carretera secundaria provocando la muerte a un policía mientras que dos personas resultaron heridas.