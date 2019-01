El Parlamento británico rechaza el acuerdo del Brexit por una abrumadora mayoría

La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha votado este martes en contra del acuerdo sobre el Brexit negociado por el Ejecutivo de Theresa May y la Unión Europa, en la peor derrota parlamentaria que ha sufrido un Gobierno británico en la historia reciente.

La votación, que se ha resuelto en apenas unos minutos, se ha saldado con 202 votos a favor del acuerdo y 432 en contra. Aunque la prensa británica ya había anticipado una derrota del Gobierno, ha sido por un margen mayor del esperado, según informa Europa Press.

En principio, la 'premier' tiene tres días para volver a Westminster con la 'hoja de ruta' a seguir tras el 'no' de los diputados británicos al acuerdo del Brexit, sin embargo este plan tendrá que espera ya que inmediatamente después de la abrumadora derrota el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha presentado en el Parlamento una moción de censura contra el Gobierno de Theresa May. Esta moción se debatirá y votará este mismo miércoles, tal y como la propia May ha confirmado según informa Efe.

La primera ministra, por su parte, ha asegurado que buscará dialogar con el resto de formaciones en busca de alternativas a su acuerdo del Brexit con la Unión Europea (UE). "Está claro que la Cámara (de los Comunes) no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", ha dicho.

Primera respuesta europea

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado que el rechazo al acuerdo del Brexit aumenta el riesgo de una salida sin pacto del Reino Unido del bloque europeo y pidió a Londres "aclarar" sus intenciones con rapidez.

"El riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado con el voto de esta noche. Pese a que no queremos que eso ocurra, la Comisión Europea seguirá con su trabajo de contingencia para ayudar a que la UE esté totalmente preparada", afirmó Juncker en un comunicado. El político luxemburgués también instó al Reino Unido a "aclarar sus intenciones tan pronto como sea posible".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclamó "valor" para encontrar "la única solución positiva" al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea: "Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere un 'no acuerdo', ¿quién tendrá finalmente el valor de decir cuál es la única solución positiva?", reclamó Tusk en su cuenta de Twitter.

¿Qué supone la moción de censura?

Si May no recibe el respaldo de al menos la mitad de la cámara, se abrirá un periodo de 14 días en el que ella u otro candidato tendrán la opción de volver a proponer un Ejecutivo que cuente con la aprobación del Parlamento.

Una vez superado ese periodo, si los diputados no han respaldado a un nuevo Gobierno se iniciará de forma automática el proceso para celebrar elecciones, que sería el objetivo que persigue el líder de la oposición.

Tanto el Partido Nacionalista Escocés (SNP) como el Partido Liberal Demócrata han indicado que apoyarán una moción de censura contra May, si bien el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio parlamentario de los conservadores, ha asegurado este mismo martes en que no va respaldarla. A priori, sin el apoyo del DUP, clave para formar mayorías en los Comunes en esta legislatura, la moción tiene pocas opciones de prosperar, siempre que no logre el voto de algunos miembros del Partido Conservador.