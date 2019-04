El Brexit que no cesa: May pide otra prórroga y Tusk quiere ofrecerle hasta un año

El Brexit que no cesa: May pide otra prórroga y Tusk quiere ofrecerle hasta un año Theresa May ha pedido una nueva prórroga para evitar un Brexit duro, mientras el presidente del Consejo se muestra dispuesto a darle hasta un año.

LD/Agencias 2019-04-05

Pancartas contra políticos británicos por el Brexit, colocadas frente al Parlamento en Londres. | EFE El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, está dispuesto a conceder al Reino Unido una prórroga flexible del Brexit de doce meses, según la información de la BBC de la que se hace eco Efe. El plan permitiría al Reino Unido marcharse de la Unión Europea (UE) antes del final de ese período si el Parlamento británico consigue ratificar un acuerdo de salida del bloque, aunque esta propuesta deberá ser aceptada por unanimidad por los otros 27. El Reino Unido tiene actualmente plazo hasta el próximo día 12 para presentar una nueva hoja de ruta del Brexit, después de que el pacto negociado entre Londres y Bruselas fuera rechazado tres veces por el Parlamento, o marcharse sin acuerdo alguno. No obstante, la primera ministra, la conservadora Theresa May, espera solicitar a los líderes de la UE, que se reunirán el día 10, una nueva prórroga, que ella espera sea "corta", mientras negocia con la oposición laborista un plan alternativo del Brexit que permita superar el trámite parlamentario. May pide más tiempo En ese sentido, fuentes de la residencia oficial de Downing Street señalaron a los medios que la primera ministra ha escrito este mismo viernes a Tusk para solicitarle formalmente la prórroga. En la misiva la "premier" pide una extensión del plazo de validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa –que establece un periodo de negociación de dos años sobre la retirada de un país comunitario– del 12 de abril al 30 de junio. El abogado del Gobierno británico, Geoffrey Cox, ha declarado a la BBC que, si el acuerdo entre el Ejecutivo y el Laborismo fracasa, entonces es probable que la prórroga sea "larga". Las conversaciones "técnicas" entre representantes del Gobierno y del Laborismo volverá a reanudarse hoy. En dichas negociaciones el Laborismo se muestra a favor de mantener una unión aduanera con la UE pero para May esa es de momento una de sus líneas rojas ya que impediría al Reino Unido negociar acuerdos comerciales con otros países fuera de la UE. Una solución no exenta de problemas Tusk considera que este esta nueva prórroga más amplia podría servirle a la UE y al Reino Unido puesto que evitaría que Bruselas tuviera que estar evaluando repetidas solicitudes de retrasos del Brexit. No obstante, de concretarse esta prórroga de un año, el Reino Unido podría verse obligado a participar en las elecciones europeas del próximo mes de mayo, a lo que se opone May. Compartir

