Salvini crea una liga eurófoba para liderar la Unión Europea

Matteo Salvini ha presentado este lunes su proyecto político europeo con el que pretende convertirse en la primera fuerza política europea y constituir un único grupo parlamentario tras las elecciones de mayo. El vicepresidente italiano ha cosechado popularidad gracias a su política migratoria en la que incluía un control exhaustivo de fronteras y la lucha contra el terrorismo islámico. También contribuye a su éxito su propuesta de devolver algunas competencias a los estados nacionales y bajar los impuestos.

Salvini ha anunciado que el siguiente paso es consolidar la "Liga de ligas", que será presidida por él y que cuenta con el apoyo de líderes de la extrema derecha europea como Jörg Meuthen, de Alternativa para Alemania, Olli Kotro, de Verdaderos Finlandeses, Anders Vistisen, del Partido Popular danés, la presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen –con quien tuvo una reunión la semana pasada en París–, o del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Con esta coalición, Salvini busca terminar con la alternancia en el poder entre socialistas y populares, a los que considera responsables de la "pobreza, incertidumbre e inseguridad" que sufre Europa, argumentando que el fundamento del Tratado de Maastricht de "plena ocupación, bienestar económico, social y respeto de las identidades", ha sido echado por tierra por los "burócratas" y los "banqueros".

Las grandes ausencias en la presentación

Destacó en la presentación del proyecto la ausencia de figuras pertenecientes a la coalición como Marine Le Pen o Viktor Orban. Y es que estos últimos, a pesar de mostrarse a favor de la propuesta de Salvini, no acudieron a su presentación, lo que levantó muchas dudas respecto a su posición hacia la Liga. "Lo he dicho y lo repito por enésima vez. Hoy hablaré yo en nombre de todos los partidos", sentenció Salvini después de que se cuestionara dicha coalición por el gran número de participantes ausentes. De esta manera afirmaba que, aunque Le Pen o Orban no hubieran acudido al acto, la Liga contaba con su apoyo.