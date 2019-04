El fundador de Wikileaks, ha sido detenido este jueves por la Policía Metropolitana en el interior de la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en junio de 2012, según ha anunciado Scotland Yard en un comunicado.

El arresto se ha producido después de que Ecuador haya procedido a retirarle el asilo y en virtud de una orden emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012, después de que este no se entregara a la corte, según la Policía.

"Casi 7 años después de entrar en la Embajada ecuatoriana, puedo confirmar que Julian Assange está ahora bajo custodia policial y se enfrenta a la Justicia en Reino Unido", ha señalado por su parte el ministro del Interior británico, Sajid Javid. "Me gustaría agradecer a Ecuador por su cooperación y a la Policía Metropolitana por su profesionalidad", ha añadido. "Nadie está por encima de la ley", ha sostenido en su Twitter.

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law