Boris Johnson asegura que no retrasará el Brexit "bajo ninguna circunstancia"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado este lunes que no solicitará un nuevo aplazamiento de la fecha del Brexit en respuesta a la última iniciativa de la oposición para evitar un Brexit sin acuerdo y que se votará este martes en el Parlamento.

"Quiero que lo sepa todo el mundo. Bajo ininguna circunstancia voy a pedir a Bruselas una prórroga. Nos vamos el 31 de octubre, sin condiciones ni peros", ha afirmado Johnson en rueda de prensa desde Downing Street.

Johnson ha cargado contra los diputados rebeldes de su partido, el Partido Conservador, que podrían facilitar la aprobación de una iniciativa anunciada este lunes por la oposición del Partido Laborista por la que la última palabra del Brexit sería del Parlamento y que incluso plantea la posibilidad de un aplazamiento del Brexit hasta el 31 de enero de 2020.

"Si lo hacen, sencillamente habrán cortado las piernas a la posición de Reino Unido y harán complemtamente imposible cualquier nueva negociación", ha argumentado Johnson.

Sin embargo, Johnson ha alejado la posibilidad de la convocatoria de elecciones anticipadas para antes de la fecha del Brexit como especulaban algunos sectores de la política británica. "Yo no quiero elecciones y vosotros no queréis elecciones", ha remachado.

Johnson ha asegurado que está "animado" por los "avances" que ha logrado su Gobierno con vistas a arrancar un nuevo acuerdo a Bruselas y se ha referido a tres hechos concretos: "Ven que queremos un acuerdo, ven que tenemos clara la relación que queremos entre Reino Unido y la UE (...) y ven que estamos decididos a fortalecer nuestra posición preparándonos para salir pase lo que pase".

El objetivo es lograr un acuerdo con la UE en el Consejo Europeo de octubre, "un acuerdo que evidentemente el Parlamento podrá valorar". "Mientras tanto, dejen que nuestros negociadores trabajen sin esa espada de Damocles sobre sus cuellos".

La oposición advierte de unas elecciones-trampa

Tras su intervención, la oposición y los analistas han denunciado que Johnson ha adoptado una posición estratégica en clave electoralista para justificar la convocatoria de elecciones anticipadas que se celebrarían antes del 31 de octubre y lograr así forzar una salida sin acuerdo.

Johnson plantearía adelantar las elecciones el miércoles en el caso de que la propuesta de la oposición para evitar un Brexit duro sea aprobada el martes en el Parlamento.

"Tras este discurso es evidente que Johnson no quiere un acuerdo. Si los diputados pestañean mañana, llevará a Reino Unido al abismo de una salida sin acuerdo el 31 de octubre. No debe salirse con la suya", ha apuntado la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.

Alex Wickham, periodista de BuzzFeed, ha asegurado citando fuentes gubernamentales que se convocarán elecciones si la moción laborista sale adelante, aunque ha destacado que han surgido algunas dudas tras las declaraciones de algunos diputados laboristas que se temen que la votación sea una trampa para forzar un Brexit sin acuerdo.

"Repite que no quiere unas elecciones, pero no aceptará un aplazamiento pase lo que pase. No lo dice, pero convocará unas elecciones exprés si tiene que hacerlo", ha remachado Laura Kuenssberg, de la BBC.

Para Andrew Neil, también de la BBC, "se están concentrando demasiado en decir que Johnson no quiere elecciones". "Por supuesto que dice eso. No va a convocar elecciones esta noche. Se está posicionando: si el Parlamento vota aplazar el Brexit, se verá obligado a convocar elecciones", ha argumentado.