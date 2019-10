Boris Johnson anuncia un "nuevo gran acuerdo" para evitar el Brexit duro

Boris Johnson ha confirmado que hay un "nuevo gran acuerdo" para el Brexit con la Unión Europea y ha emplazado al Parlamento británico a apoyarlo en una votación este mismo sábado para que la salida de Reino Unido pueda hacerse efectiva el próximo 31 de octubre.

"Tenemos un gran nuevo acuerdo que recupera el control. Ahora el Parlamento debería hacer efectivo el Brexit el sábado para que podamos continuar con otras prioridades como el coste de la vida, el sistema nacional de salud, los crímenes violentos y el medio ambiente", ha escrito en su cuenta de Twitter.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl