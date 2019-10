El Parlamento británico paraliza la votación del Brexit

El Parlamento británico ha aprobado por 322 votos a favor frente a 306 en contra la Enmienda Letwin, que paraliza la votación final sobre el acuerdo de Brexit al imponer la aprobación previa de una legislación pertinente a la salida del país de la Unión Europea, en una decisión que coloca al primer ministro del país, Boris Johnson, que ha abierto una nueva disputa legal al negarse a solicitar un aplazamiento de la salida de la UE.

Fuentes de la cadena británica ITV habían confirmado esta mañana que la enmienda gozaba de un importante apoyo entre varios grupos parlamentarios como medida última de contención frente a una derrota en la cámara del plan de Brexit, que abocaría al país a una salida caótica de la Unión Europea.

Este respaldo se ha confirmado en la votación. La aprobación de la enmienda ha contado con el respaldo de 231 diputados laboristas, 10 del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, 1 del Partido Verde, 19 Liberaldemócratas, 4 del Partido de Gales, 35 del Partido Nacional Escocés y 5 del Grupo Independiente por el Cambio

El primer ministro británico, sin embargo, y tras la votación, ha garantizado que esta paralización no supondrá un aplazamiento de la salida del país, prevista para el 31 de octubre, y se ha comprometido a presentar la semana que viene la legislación pertinente.

Sin embargo, ante Johnson se presenta el problema de que la oposición le ha avisado de que está bajo la obligación legal de pedir una extensión de tres meses al Artículo 50 (la base legal del protocolo de salida de la UE) antes de esta medianoche (hora peninsular española).

Johnson no lo entiende así y cree que la obligación legal solo se activa en dos casos: que no exista acuerdo previo con la UE o que el Parlamento apruebe un Brexit sin acuerdo, dos condiciones que no se cumplen en este caso. Por ello, el primer ministro ha dado de plazo hasta el lunes a la Cámara de los Comunes para que reconsidere su decisión, el día en que el primer ministro tiene previsto entregar la legislación que le permita cumplir con la enmienda.

"No voy a negociar un aplazamiento con la Unión Europea ni la ley me obliga a hacerlo", ha manifestado Johnson.

"Voy a decir a nuestros amigos y colegas de la Unión Europea exactamente lo mismo que llevo diciendo durante los 88 días que llevo sirviendo como primer ministro: que un nuevo aplazamiento sería malo para este país, para la Unión Europea y malo para la democracia", ha aseverado.

Inmediatamente después, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha avisado a Johnson de que podría estar incurriendo en una ilegalidad al negarse a pedir el aplazamiento que recomienda la llamada Ley Benn, y le ha exigido que cumpla con la normativa vigente.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha pedido calma a los diputados y esperar a que se desarrollen los eventos de las próximas horas.

Bruselas pide información

La Comisión Europea ha pedido al Gobierno que le informe "lo antes posible" de los siguientes pasos a tomar. "La Comisión toma nota de la votación en la Cámara de los Comunes en relación a la así llamada Enmienda Letwin, lo que significa que el Acuerdo de Retirada, en sí mismo, no podrá someterse hoy a votación", ha manifestado la portavoz de la Comisión, Mina Andreeeva.

La Comisión entiende que "corresponde al Gobierno británico que informe a las autoridades de Bruselas sobre los siguientes pasos a tomar tan pronto como sea posible", añade la portavoz.