Cazan al presidente de Canadá burlándose de Trump en un corrillo con Macron y Johnson

La cumbre de la OTAN concluye con polémica. El programa Power&Politics, que se emite en la cadena canadiense CBC, ha hecho público en las últimas horas un vídeo en el que se puede ver a varios de los líderes de la OTAN burlándose del estilo poco ortodoxo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las imágenes corresponde a la recepción que se celebró la noche del martes en el Palacio de Buckingham para dar inicio a la reunión de los aliados.

En el citado vídeo, que habría sido captado por el pool informativo que tuvo acceso al recinto para cedérselas posteriormente al resto de medios de comunicación que lo soliciten, puede verse que en la conversación participan el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson; el presidente de Frnacia, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y el primer ministro de Holanda, Mark Rutte. También está en el corrillo la princesa Ana de Inglaterra.

Vestidos de gala y copa en mano, se oye a Johnson preguntar a Macron: "¿Es por eso que llegaste tarde?", a lo que Trudeau contesta en tono jocoso refiriéndose supuestamente a la tendencia de Trump a alargarse en las ruedas de prensa. Posteriormente, el mismo primer ministro canadiense dice a sus colegas: "Se vio cómo la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo" (en un gesto de incredulidad).

La aparición de estas imágenes no ha gustado al presidente estadounidense, que ha acusado de ser un falso al mandatario canadiense. "Bueno, él tiene dos caras (...), es un tipo agradable. Lo encuentro agradable, pero la verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2 por ciento (del PIB a la OTAN) e imagino que no está muy contento por eso". Tras esto, ha desconvocado su rueda de prensa final y ha puesto rumbo a Estados Unidos.