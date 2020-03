Antonio Tajani: "Si no hay una reacción europea el coronavirus va a matar también a Europa"

El expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha atendido la llamada de Es la Mañana de Federico para analizar la situación que vive el mundo y en particular Italia y España merced a la crisis del coronavirus. Y ha sido tajante. "Lo primero que hay que hacer es respetar las reglas". Lo ha repetido hasta la saciedad: "Respetar, respetar, respetar. Si no respetamos las reglas el coronavirus te mata", sentenciaba rotundo.

Lamentaba Tajani que Europa hay tardado "muchísimo" en reaccionar. "Me acuerdo que el 12 de febrero ya pedimos en el Parlamento Europeo una reacción europea porque el coronavirus no tiene fronteras. Pedimos acciones coordinadas fuertes para defender la salud, las pymes, las familias y los autónomos", recordaba el italiano, que finalmente lamentó que no se decidiera coordinar esas medidas de urgencia.

En cuanto a la situación económica, Tajani apuntaba a Christine Lagarde, gobernadora del Banco Central Europeo por, a su juicio, "cometió un error muy grave hace una semana y ahora intenta recuperar", en referencia al programa anunciado en la madrugada de este jueves de compra de activos por 750.000 millones por parte del BCE.

Tajani lamentaba que el Parlamento Europeo retrasara la toma de decisiones y una reacción conjunta europea. "Meses después los gobiernos han intentado organizar una coordinación más fuerte", pero ha sido tarde. Por eso ha insistido en que "hay que estar juntos en cada país y juntos en toda Europa, con toda coordinación. Si no lo hacemos así, va a ser muy difícil ganar" al virus. "Si no hay una reacción europea, el coronavirus va a matar también a Europa", advertía. "El retraso (en la toma de decisiones) se paga mucho y ahora hay que reaccionar juntos", añadía.

Para Tajani, esta crisis demostrará si existen o no líderes en Europa, porque "cuando hay una guerra es cuando se descubren los líderes y sien Europa no hay líderes es muy difícil que se gane. Después del coronavirus todo va a cambiar. Europa También. Y si Europa no toma las medidas con firmeza, se morirá y el coronavirus lo matará".

Sin paños calientes, insistió en que estamos en Guerra contra un enemigo "que no se ve. Si luchamos contra el terrorismo sabemos quién es nuestro enemigo y donde está. El coronavirus no sabemos dónde está. Pero hay que defenderse."

Para el líder italiano también es importante en estos momentos "utilizar las fuerzas armadas" para que se respeten las reglas, una vez más insistía "hay que cerrar todo, porque si no creo que van a subir los muertos". E insistía en quedarse en casa, "mi hijo es futbolista", contaba, "y hace deporte en la habitación. No se puede hacer fuera porque te mueres", repetía.