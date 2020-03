Este jueves los gobiernos de España e Italia se levantaban de la mesa de negociación en Europa ante la negativa de Alemania y Holanda a la activación de un programa europeo para poner en marcha los famosos "coronabonos" que permitan mutualizar la deuda y que ayude a la llegada de fondos a los países que peor lo están pasando en estos momentos por la crisis del coronavirus.

Este gesto ha sido aplaudido este viernes en Es la Mañana de Federico por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, quien ha señalado que "si cuando morimos juntos no tomamos decisiones juntos, tenemos un problema", pronunciándose así en un sentido muy similar al que expresó el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, hace solo unos días también en Es la Mañana de Federico cuando dijo que "si no hay una reacción europea al coronavirus, va a matar también a Europa".

Para Cañas, "ahora que la idea de Europa nos parece más necesaria que nunca, hemos tenido que ver un espectáculo lamentable cuando Alemania y Holanda frenaban la implementación de un paquete de ayuda a los países más afectados por el coronavirus". "Se oponen a los coronabonos" pese a que "el propio presidente de la UE defendió la mutualización de la deuda y la puesta en marcha de estos eurobonos para hacer frente a la crisis", explicaba Cañas.

Además, matizaba que las instituciones europeas no tienen competencia en materia sanitaria pero sí económica y por eso "estamos pidiendo ayuda". Además ha recordado que "no estamos pidiendo ayuda porque estemos viviendo por encima de nuestras posibilidades. No es un virus español ni europeo. Esto no es culpa de la falta de control presupuestario", decía.

Por otro lado se mostraba indignado de que en Europa le hablen del riesgo moral de tomar medidas de ese estilo: "Yo en el parlamento les dije que en mi país están muriendo cada día 700 personas. ¿Y nos hablas de riesgo moral? El verdadero riesgo moral es soportar en nuestra conciencia la muerte de compatriotas y las personas que se van al paro", sentenciaba.

En definitiva, reflexionaba cañas, "si los mecanismos básicos de solidaridad no son eficientes, habrá que replantearse la UE para no crearse falsas expectativas".

Cañas, que ha hecho mucho hincapié en la necesidad de activar mecanismos de ayuda económica ha destacado que "no tenemos una vacuna contra el virus, pero sí podemos tomar medidas suficientes para evitar que esta crisis sanitaria y económica se convierta en una auténtica depresión".