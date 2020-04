El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos al haber empeorado su estado de salud por el cuadro de coronavirus que presenta, ha informado hoy un portavoz de Downing Street.

Johnson, de 55 años, dio positivo por Covid-19 hace once días y fue ingresado este domingo en el hospital londinense de St. Thomas ante los síntomas "persistentes" que presentaba.

"Durante esta tarde, el estado del primer ministro ha empeorado y, bajo las recomendaciones de su equipo médico, ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital", señaló su portavoz en un comunicado.

El jefe del Gobierno británico ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico, ubicado cerca del Parlamento británico, en torno a las 18:00 GMT. Downing Street subraya que Johnson se encuentra consciente y ha pedido al ministro de Exteriores, Dominic Raab, que ejerza sus funciones cuando sea necesario.

En una rueda de prensa esta tarde, Raab aseguró que no ha hablado con Johnson desde el fin de semana. El jefe de la diplomacia británica presidió esta mañana la reunión diaria para coordinar la respuesta a la pandemia. "El primer ministro está recibiendo una atención excelente. Gracias a todo el personal del sistema público de salud por su duro trabajo y dedicación", agregó el portavoz de Johnson.

Johnson reveló el 27 de marzo el contagio y siete días después confirmó que no abandonaría el aislamiento porque seguía presentando síntomas "leves", en concreto fiebre. Durante ese tiempo, siguió trabajando desde Downing Street y participó en reuniones por videoconferencia.

Reino Unido ha superado ya los 5.000 muertos por coronavirus, tras sumar cerca de 440 decesos en las últimas horas, lo cual supone un leve descenso, de un total de más de 51.000 casos confirmados, según el último balance oficial, facilitado este mismo lunes.

Apoyo internacional

El ingreso de Johnson en la UCI ha propiciado una oleada de mensajes de apoyo a nivel internacional con palabras como la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Mis pensamientos esta tarde están con el primer ministro Boris Johnson y su familia. Le deseo una rápida y completa recuperación".

"Todo mi apoyo a Boris Johnson, a su familia y al pueblo británico en este difícil momento. Espero que supere rápidamente esta prueba", ha señalado por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado una pronta recuperación a Johnson. "Mi solidaridad y deseos de una pronta recuperación para el primer ministro Boris Johnson", ha expresado Sánchez. "Son días difíciles para nuestros países, pero desde la fortaleza y unidad lograremos vencer esta batalla", ha escrito en Twitter.

También han expresado sus mejores deseos para Johnson el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, o el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo.

A nivel británico, el nuevo líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha lamentado las "muy tristes y malas noticias". "Todos en el país están con el primer ministro y su familia en este momento tan difícil", ha indicado en Twitter.

También el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha afirmado que reza por una "pronta recuperación" de Johnson y ha destacado que el Hospital de St John "tiene algunos de los mejores profesionales médicos del mundo". "No podría estar en mejores manos", ha remachado.

Desde su propio partido, el Partido Conservador, se han referido a él sus predecesores como primeros ministros: David Cameron y Theresa May. "Ponte bien pronto. Estás en las mejores manos y todos queremos que vuelvas a salvo al 10 de Downing Street", ha apuntado Cameron. May ha destacado que "este virus horroroso no discrimina. Cualquiera puede cogerlo. Cualquiera puede contagiarlo. Por favor #QuédateEnCasaSalvaVidas".