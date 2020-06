El PP europeo ha impulsado una serie de medidas en el Parlamento Europeo y esperan que se apruebe en el Consejo de Europa. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que "aprobar las ayudas europeas apremia porque tenemos que dar tranquilidad y seguridad a todos los trabajadores".

Montserrat ha reconocido que al principio de la pandemia de la covid-19 en Europa "hubo unos gobiernos que no estuvieron a la altura" pero ahora "hemos reaccionado rápido". Pero también ha pedido responsabilidad sobre estas ayudas "para impulsar la economía" porque "la solidaridad europea tiene que venir acompañada de reformas".

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha señalado que este "paquete de medidas ambiciosas" aprobado tienen que "llegar a quien realmente las necesita" y que se aprueben rápido "para que cuanto antes cada Gobierno las ponga en marcha". En este sentido ha dicho que estas medidas servirán para ayudar a que se mantenga el empleo, porque "el empleo es la mejor política social" y que después de la crisis no pase como cuando deja de gobernar la izquierda, cuando aumenta "la precariedad, la pobreza y la desigualdad".

Dolors Montserrat se ha referido con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha indicado que "no escucha a los españoles" y que es "el primer aparato de desinformación, de fake news". Sobre la cifra de fallecidos por el coronavirus ha dicho que no los "honra" al no contarlos bien y que "no tiene alma ni principios". El Gobierno en la crisis del coronavirus y en las medidas que ha ido aprobando "ha llegado tarde y mal", ha añadido.

Cree la portavoz del PP en el Parlamento Europeo que el Gobierno "tiene que dejar de culpar a los demás de sus errores y de su incompetencia" y que "miente" para taparlo "tratando a los ciudadanos como si fuéramos tontos". Ha señalado que "Sánchez tiene que abandonar la prepotencia y aceptar la ayuda que le brinda el PP" y que su partido "tanto en España como en Europa" tiene "iniciativas".

Dolors Montserrat también ha contado que desde la Unión Europea "se están evaluando los estados de alarma" de los países de la Unión y que "el PP ha documentado todos los abusos del Gobierno durante los 90 días del estado de alarma".