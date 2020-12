La Policía belga irrumpe en una orgía gay con 25 hombres, entre ellos un eurodiputado y dos diplomáticos

La Policía de Bélgica interrumpió el pasado viernes una orgía homosexual en Bruselas en la que participaban veinticinco hombres, entre ellos, al menos dos diplomáticos y un eurodiputado, según informan este martes el diario francófono La Derniére Heure y el flamenco Het Laatste Nieuws. "Interrumpimos un gang bang", dijo una fuente policial a estos periódicos en relación con la fiesta sexual.

Poco después de conocerse los hechos, la Fiscalía belga ha emitido un comunicado en el que explica que los agentes acudieron a un apartamento de la calle Rue des Pierre, en el centro de la capital belga, tras haber sido alertados hacia las 21.30 hora local del viernes por vecinos que se quejaron del ruido. En Bélgica están prohibidas las fiestas en locales y vivienda por la pandemia de coronavirus.

Los agentes se encontraron en el inmueble con unos 25 hombres, algunos estaban vestidos y otros no, y procedió a identificar y detener a los mismos. Dos de ellos, que pertenecían a los cuerpos diplomáticos de dos países que no han trascendido, se identificaron y se acogieron a la inmunidad diplomática que les otorgan sus puestos para no ser arrestados. De los mismos solo ha trascendido sus iniciales y su fecha de nacimiento: D.O. (1977) y P.B. (1987).

El eurodiputado húngaro Szájer József, miembro del partido Fidesz del primer ministro Viktor Orban, casado con una jueza del Tribunal Constitucional húngaro y vicepresidente del Partido Popular Europeo, ha confirmado este martes por la tarde que es uno de la veintena de hombres a los que la Policía belga detuvo el viernes en la orgía y que, ha decidido renunciar al cargo después, "tras un largo periodo de reflexión"

"Estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo", ha dicho en un comunicado, en el que también dice que él no llevaba la pastilla de éxtasis que le atribuye la policía belga: "no es mía y no sé quién o cómo fue colocada".