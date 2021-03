El pleno de la Eurocámara votó a favor de levantar la protección parlamentaria a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones y podrían ser juzgados en España.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha contado que llevan años "intentando contrarrestar todas las mentiras de los independentistas". El eurodiputado ha recordado que el independentismo lleva "20 años" de adelanto y por eso ha sido complicado ir "ganando a gente". Este proceso lo han hecho "garantistsa, transparente y con el reglamento en la mano" para evitar que se vuelva en contra y han dejado "clarísimo" que "estos tres utilizan las instituciones de manera oportunista para conseguir la impunidad".

"Es importante dejar claro que la batalla de ayer se ganó, que el legislativo lo ha ratificado", ha indicado Vázquez mientras ha señalado que "ahora viene la batalla judicial". En este sentido ha comentado el escollo que significa Bélgica y su sistema judicial. Ha dicho que "tiene esos remanentes de la leyenda negra de España". El eurodiputado de Cs cree que la de desconfianza que puede generar la negativa de la Justicia belga "puede ser letal para el proyecto europeo" por eso "tienen que tomar buena nota de la decisión" del Parlamento Europeo porque "no es un ataque contra España, es un ataque a los fundamentos de la UE".

Un vicepresidente "remando en contra"

El eurodiputado de Cs y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha destacado que "tenemos un vicepresidente que lo único que ha hecho es dañar constantemente la imagen internacional de España". Vázquez ha dicho que Pablo Iglesias está "constantemente remando contracorriente y le hacen el trabajo a los del procés".

"Que haya un gobierno de la UE en el que la mitad se dedique a decir que la democracia no es plena, y que vaya a los medios internacionales a despotricar sobre el país del que es vicepresidente", no es de recibo, ha dicho Vázquez. También ha recordado que la imagen de España "está muy dañada de 2017" y que "no ha habido Gobiernos que hayan peleado ni nacional ni internacionalmente la retórica independentista".

Sobre Carles Puigdemont ha contado que "hace muchas cosas pero nada que ver con el trabajo parlamentario y lo hace con una cantidad ingente de medios" también ha indicado que "a partir de ahora hay que esperar a que el TJUE responda al juez Llarena".